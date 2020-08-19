Tekirdağ'da da yeni Covid-19 tedbirleri alındı; 65 yaş üstüne saat kısıtı getirildi

Tekirdağ İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu 16.00-18.00 saatleri arasında kullanmaları ve toplu bulunulan alanlara girmelerine kısıtlama getirildi. Kentte, ayrıca sokak düğünleri süresi saat 20.00-23.00 olarak belirlendi.

En son İzmir, Konya, Bolu ve Tunceli'de de 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Tekirdağ İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplanarak, Koronavirüs'le mücadelede alınan yeni kararları belirledi. Valilikten yapılan açıklamada, Tekirdağ’da hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranının dikkate alınarak, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine müsaade edildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

“Ancak gelinen noktada evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları, yine vatandaşlarımızın düğün, nişan, cenaze vb. sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğu değerlendirilmiştir. Gelinen bu aşamada; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde ‘Mahalle Denetim Ekiplerinin’ yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütmesi, ‘Hayat Eve Sığar’(HES) uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılması, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, AVM, her türlü sosyal faaliyetler vb. topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanması, kapalı salon toplantıları, program ve etkinliklerine katılmaması, taksilerde 65 yaş ve üzeri kişilerin bulunması halinde araca 3 kişiden fazla binilmemesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu 16.00-18.00 saatleri arasında kullanmalarının yasaklanması, diğer zamanlarda da bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine, Vefa Destek Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların talepleri halinde gerekli destek ve yardımın yapılması”

Tekirdağ'da, ayrıca sokak düğünlerinin süresine kısıtlama getirilerek, 20.00-23.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.