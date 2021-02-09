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Tekirdağ'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

09 Şubat 2021 00:34

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Pirinçeşme, Tekke ve Kürtürlü Mahallelerinde gece yağmurla karışık dolu yağışı etkili oldu. 15 dakika süren dolu vatandaşları korkuttu.

Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerini avuçlarına alan vatandaşlar, sosyal medyada paylaşım yaptı. Rasim Avcı, “Çok büyük felaket yaşadık. Korkutucu bir durumdu. İnşallah vatandaşlarımızın malına, tarlasına zarar gelmemiştir” ifadelerini kullandı. 

Pirinçeşme Mahallesi Muhtarı Şenol Uysal ise, “Mahallemizde iki parmak kadar bir dolu yağışı oldu. Şu an için zarar var mı bilmiyoruz, bana herhangi bir şikayet gelmedi. Sabah kontrolleri yapıp göreceğiz” diye konuştu.

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