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Tekirdağ'da bir kişi 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Koronavirüs'e yakalanmış, sosyal medyada ise kendilerine yönelik 'hakaret' içerikli paylaşımlarla ilgili gözaltılar başlamıştı

09 Şubat 2022 16:20

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Birimi tarafından internet üzerinde yapılan herkese açık kaynaklarda sosyal medya platformlarında umuma açık olarak yapılan paylaşımlar üzerinden yürütülen sanal devriye hizmetleri esnasında C.B. isimli sosyal medya kullanıcısının Cumhurbaşkanına Hakaret içeren paylaşım yaptığı tespit edildi. 

Araştırma Raporu ile kayıt altına alınarak, kişi gözaltına alındı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. (İHA)

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

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