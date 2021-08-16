Tekirdağ'da 3 farklı okulda Atatürk büstüne saldıran şüphelinin 29 yıla kadar hapsi istendi

Tekirdağ'da 28 Mart'ta 3 farklı okulda Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılar yazdığı tespit edilen şüpheli Günhan Daştan (48) hakkında 3 ayrı suçtan 29 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 29 sayfalık iddianamede IŞİD Terör Örgütü'nün kuruluşu, amacı, Türkiye'ye yönelik terör eylemleri anlatılarak IŞİD için “Türkiye'nin güvenliğini doğrudan tehdit eder niteliktedir" şeklinde tespit yapıldı.

İddianamede Günhan Daştan'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşadığı, herhangi bir mesleğinin ve gelirinin bulunmadığı belirtildi. Olay tarihi olan 28 Mart 2021'de Daştan'ın Atatürk büstüne zarar verme ve Atatürk'ün hatırasına hakaret etme amacıyla planlı bir şekilde malzemeleri temin ettiği belirtildi.

Yakalanmamak için plaka tanıma sistemi olmayan ara sokakları kullandı

Daştan'ın güvenlik güçlerine yakalanmamak için güvenlik tedbirleri aldığı kaydedilen iddianamede şüphelinin araç plakasını kapattığı, aracını olay yerinden farklı bir yerde durdurduğu, eylemi yapacağı yere araçla giderken Plaka Tanıma Sistemi olmayan ara sokakları kullandığı ifade edildi. Şüphelinin parmak izi bırakmamak amacıyla olay yerine eldiven ve koyu renk kapüşonlu kıyafet giydiği ve Nizamettin Demirdöven İlkokulu, Opet Anadolu Lisesi ve Yençiftlik Belediye Ortaokulu'nun bahçelerindeki Atatürk heykellerine hakaret içerikli yazı yazarak eylem gerçekleştirdiği ifade edildi.

Toplumda infial uyandırma gayretiyle Atatürk'ün hatırasına saldırdı

İddianamede şüpheli Daştan'ın sosyal medya hesabında selefi görüşler doğrultusunda paylaşımlar yaptığı ve sosyal medya hesabından Selefi Ramazan Oral Grubu ile çatışma bölgelerinden bazı şahıslar ile irtibatı olduğunun tespit edildiğine yer verildi.

İddianamede şüphelinin sıradan bir yer seçmeyip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstleri nezdinde hatırasına yönelik toplumda infial uyandırma gayreti ile eylemi gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapıldı.

Evinde bulunan patlayıcı yapımındaki kimyasal maddeler hatırlatıldı

Şüpheli Daştan'ın bahse konu eylemleri gerçekleştirdiğini kabul ettiği ve benzer eylemleri devam ettireceği, bu konuda herhangi bir pişmanlık duymadığı yönündeki ifadeleri hatırlatıldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda boya, av tüfeği, 325 adet av fişeği, patlayıcı yapımında kullanıldıkları yönünde bilgiler mevcut olan kimyasal maddeler, pala, çeşitli ateşli silahlar, askeri eğitim bilgileri içerikli CD'ler bulunduğu belirtildi.

İddianamede şüphelinin HTS incelemesinde silahlı terör örgütü kurma ve üye olma suçundan, Anayasal düzeni ortadan kaldırma suçundan, PKK'ya üye olma suçundan hakkında birden fazla işlem yapılan 10 kişiyle birden çok kez iletişim kurduğunun tespit edildiğine yer verildi.

Kaos çıkartma çabası ile provakatif şekilde hareket etti

Şüpheli Daştan'ın IŞİD terör örgütünün işleyişine uygun olarak ayrıştırma ve kaos çıkartma çabası ile provokatif şekilde hareket ettiği, bu yönde eylemini gerçekleştirdiği ve yakalanmamış olması halinde bu şekilde eylemlerine devam edeceğinin tespit edildiği değerlendirmesi yapıldı. Değerlendirme kısmında şüphelinin IŞİD terör örgütünün ideolojisini benimsediği ve bu yönde örgüt üyeliğine yönelik organik iradi bağına ilişkin kastını ortaya koyduğunun anlaşıldığı belirtildi. Şüphelinin eylemlerini IŞİD silahlı terör örgütünün amacına ve hedeflerine hizmet eder şekilde gerçekleştirdiği ve söz konusu örgütün üyesi olduğu öne sürüldü.

29 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede şüpheli Günhan Daştan'ın "Zincirleme Şekilde Atatürk'ün Hatırasına Hakaret", “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve “Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından toplamda 7 yıl 6 ay 15 günden 29 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuklu şüpheli Daştan önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)