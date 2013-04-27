Tekirdağ Cezaevi'ndeki açlık grevi 33. gününde

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde, 21 hükümlünün 'cezaevindeki koşulların iyileştirilmesi' için başlattığı açlık grevi, 33. gününde büyüyerek devam ediyor. 10 hükümlü daha açlık grevine katılma kararı aldı. Son durum hakkında bilgi almak amacıyla cezaevine giden Özgürlükçü Hukukçular Derneği ÖHD üyesi Avukat İzzet Kılıç, açlık grevi eylemine 10 tutsağın daha katılacağını aktardı.



'Cezaevi müdürü, başsavcıyı dikkate almıyor'



Kılıç, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı, Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Osman Dağdelen ve cezaevi savcısının dün PKK'lı tutsakların iki temsilcisi ile açlık grevi eyleminin sonlandırılması ve tutsakların taleplerinin dinlenmesi amacıyla bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi. Tutsakların, hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve koşulların düzeltilmesi konusunda yazılı güvence olmadan eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini başsavcı ve cezaevi müdürüne aktardığını belirten Kılıç, görüşmelerde Cezaevi Müdürü Dağdelen'in başsavcının önerilerini dahi dikkate almayan bir tavırda olduğunu söyledi.



10 tutsak daha greve katılıyor



Kılıç görüştüğü tutsaklardan edindiği bilgiye göre, 10 tutsağın daha süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine katılacağını söyledi. Kılıç, ayrıca açlık grevi eyleminde olan Devrimci Karargah davası tutuklusu Cemal Bozkurt'un böbrek yetmezliği sorunu olduğu için eylemi bıraktığını, Bozkurt'un eylemi bırakmasının ardından yine Devrimci Karargah davası tutuklusu Bayram Akdoğdu'nun eyleme katıldığını söyledi.



Yürüyüş düzenlenecek



TUAD Başkanı Avukat Sinan Zincir ise açlık grevi eylemine dikkat çekmek amacıyla 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Galatasaray Meydanı'ndan Taksim Meydanı'na kadar bir yürüyüş gerçekleştireceklerini duyurdu. Zincir, düzenleyecekleri yürüyüşe tüm tutuklu yakınlarının ve duyarlı kesimlerin destek vermesi çağrısında bulundu.