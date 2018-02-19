Tekirdağ Çevik Kuvvet Şube Müdürü, kalp krizinden öldü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Metin Kesici (51), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevini yürüten 2\'nci sınıf Emniyet Müdürü Metin Kesici, dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Kesici için İl Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlenecek. Törenin ardından Kesici\'nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir\'in Gönen ilçesine gönderilecek. Kesici\'nin ani ölümü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'nde üzüntüye neden oldu.



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