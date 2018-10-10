Tekirdağ- Çanakkale karayolunda drone ile denetim

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde kuralları ihlal eden, emniyet kemeri takmayıp hız ihlali yapan sürücüler, drone ile havadan tespit edilerek cezalandırıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleriyle birlikte bugün öğleden sonra Malkara - Çanakkale karayolu üzerinde yaklaşık 2 saat boyunca radar ve drone ile havadan uygulama yaptı.

Trafik polisleri öncelikle sürücülerin ehliyet kemeri takıp takmadığını, hız yapıp yapmadığını ve şerit ihlali yapıp yapmadığını kontrol etti. Ayrıca, motosiklet sürücülerinin de birden fazla şahıs taşıyıp taşımadığı ve kask takıp takmadığına bakıldı. Malkara - Çanakkale karayolunda drone ilk kez yapılan uygulamada, havadan kural ihlali yapan sürücüler tek, tek belirlenip araçların plakasını yaklaşık 200 metre ilerideki kontrol noktasındaki ekiplere bildirildi. Ayrıca radar cihazıyla hız ihlali yapan sürücülere ceza kesilirken karayolunda kask takmayan motosiklet sürücüleri de havadan görüntülendi. Ekipler tarafından kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Havada drone gören bazı sürücülerin, emniyet kemeri takmak için telaşlandığı gözlendi.



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