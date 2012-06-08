Tekirdağ açıklarındaki 5.1'lik deprem Marmara'yı korkuttu

Marmara Denizi’nde Tekirdağ açıklarında Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Marmara Denizi kıyısındaki bütün illerden hissedildi

Milliyet'in haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstütisi’nden alınan bilgiye göre merkez üssü Marmara Ereğlisi açıklarında saat 23.54’de Richter ölçeğine 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 14.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Marmara Bölgesi’ndeki illerde hissedildi. Trakya bölgesinde ve İstanbul’da depreme uykularında yakalananlar sarsıntıyla birlikte kendilerini sokağa attı.

Prof. Naci Görür uyarmıştı

İTÜ Deprem Araştırma Alt Grubu’ndan Prof. Dr. Naci Görür dün Milliyet’te yer alan demecinde, Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğudaki ucu ile en batı ucunda, büyüklüğü 7 ve üzeri olan deprem beklendiğini belirterek, “Bunlardan birisi en batıda olanı Marmara Denizi’ndeki Kuzey Marmara fayı, diğeri de en doğu ucunda bulunan ve Erzincan’ın da doğusunda yer alan Yedisu fayıdır. Yedisu fayı aynı zamanda Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı’nın (DAF) kesişme noktasıdır. DAF üzerindeki depremler bu fayı her an tetikleyebilir. Yani fayın iki ucu da topun ağzında” demişti.



