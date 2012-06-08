T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekirdağ açıklarındaki 5.1'lik deprem Marmara'yı korkuttu

Marmara Denizi’nde Tekirdağ açıklarında Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08 Haziran 2012 08:49

Marmara Denizi’nde Tekirdağ açıklarında Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Marmara Denizi kıyısındaki bütün illerden hissedildi

Milliyet'in haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstütisi’nden alınan bilgiye göre merkez üssü Marmara Ereğlisi açıklarında saat 23.54’de Richter ölçeğine 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 14.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Marmara Bölgesi’ndeki illerde hissedildi. Trakya bölgesinde ve İstanbul’da depreme uykularında yakalananlar sarsıntıyla birlikte kendilerini sokağa attı.

 

Prof. Naci Görür uyarmıştı

 

İTÜ Deprem Araştırma Alt Grubu’ndan Prof. Dr. Naci Görür dün Milliyet’te yer alan demecinde, Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğudaki ucu ile en batı ucunda, büyüklüğü 7 ve üzeri olan deprem beklendiğini belirterek, “Bunlardan birisi en batıda olanı Marmara Denizi’ndeki Kuzey Marmara fayı, diğeri de en doğu ucunda bulunan ve Erzincan’ın da doğusunda yer alan Yedisu fayıdır. Yedisu fayı aynı zamanda Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı’nın (DAF) kesişme noktasıdır. DAF üzerindeki depremler bu fayı her an tetikleyebilir. Yani fayın iki ucu da topun ağzında” demişti.

 


 

ETİKETLER

İTÜsaatdepremTrakyaTekirdağİstanbulErzincanKandilliDoğu AnadoluMarmara DeniziMarmara EreğlisiKandilli RasathanesiBoğaziçi Üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24