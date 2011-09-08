Tekin'den Çelik'e 'mezhep' eleştirisi: Faşist kafaya sahipler!

T24

'Bunlar faşist bir kafatasına sahip'



'Başbakan ve Çelik sorularımıza vevap versin'



Sabahat Akkiraz: Açıklamaları utançla izledim



CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce: AKP’liler İsrail’in örtülü taşeronu



CHP Parti Meclisi Toplantısı için İzmir’e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP’yi BAAS Partisi’ne benzeten Çelik’e yanıt verdi. Tekin, 1 yıl önce Başbakan Erdoğan’ın Suriye’ye gidip, Devlet başkanı’nı getirip ’Sıfır sorunlu ilişkilerimiz var’ dediğini anlatırken şöyle konuştu:"O zaman BAAS yönetimi iktidarda değil miydi? Ne oldu? Ne oldu, kimler size talimat verdi? 3 ay kala Suriye’de sabırlar taşmaya başladı. Şimdi bütün bu soruların cevabını verecekleri yerde faşistçe bir anlayışla Türkiye’nin iç meselelerindeki iç sorunları bir mezhep meselesine bağlamaları bunların nasıl bir faşist kafatasına sahip olduklarını gösteriyor.''Tekin sözlerine şöyle devam etti: ''Birincisi Başbakan ve Çelik bizim sorularımıza cevap vermesi gerekir. Ey Sayın Başbakan, Sadece burada çuvallamadınız. Libya’da, Kaddafi’nin elinden ödül alıp ’Kardeşim Kaddafi’ diyecekseniz, ’NATO müdahale edilecek’ sorusuna ’NATO’nun ne işi var burada’ diyeceksiniz. 48 saat sonra çark edeceksiniz ve bugün Libya’nın yaşadığı manzaranın karşısında iş ortağı olacaksınız. Suriye ile ilgili Sayın Çelik Suriye ile ilgili bizim kafamızda faşizme karşı olup, faşizmle mücadelede buraya geldik. CHP’nin hiçbir alanında kimsenin kafasında bunların düşündüğü gibi bir kafa yoktur. Hangi konuda sabırlar taştı? Gerçekten bize de bilgi verin biz de Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunalım. Ama böyle sıkıştıklarında topu taca at anlayışı dış politikanın iflası demektir. Maalesef dış politika Türkiye’de iflas etmiştir."CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz da Çelik’in açıklamalarını utançla izlediğini belirtti.“AKP’liler İsrail’in örtülü taşeronu, gizli avukatı oldukları ortaya çıkınca suçluluk telaşına kapıldılar. Daha düne kadar arkadaşım, dostum dedikleri Arap liderleri bir bir batılı emperyalistlerin kucağına teslim ederek kime hizmet ettiklerini gösterdiler” diyen İnce, “İsrail’i, İran’dan korumak için füze kalkanı kurduranlar, Cenevre’deki olumlu raporu yeni bir heyet kurdurup olumsuza döndürenler, Gazze ablukasını meşrulaştıranlar utanmadan sıkılmadan CHP’ye çamur atıyorlar. Ve bu çamuru AKP’nin borazanına attırıyorlar”AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik’i kendisi ve ailesi ile ilgili yolsuzluk iddialarına yanıt vermeye çağıran İnce, şöyle devam etti: “İsrail’le gizli anlaşmalar yapanlar, Yahudi cesaret ödülü alanlar, Ofer’le iş tutanlar, artık suçüstü yakalanmışlardır. Para sözkonusu olunca inanç konusunda hiçbir sınır tanımayanların, siyaset mühendisliği yaparak mezhepleri, inançları ortaya koymaları manidardır. İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor. İsrail’i, İran’dan korumak için füze kalkanı kurduranlar acaba bunu gizli inanç ortaklıkları için mi yapıyorlar?”