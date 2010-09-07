-''TEKİN IRŞİ''NİN TAHLİYESİNE TEPKİ İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, gazeteye 5 Mayıs 2006'da bomba atan Tekin Irşi'nin tahliye edilmesini eleştirerek, ''Cumhuriyet gazetesinin yazarı Balbay tutuklu, gazeteye bomba atan Tekin Irşi serbest'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada konuşan Balbay, birinci ''Ergenekon'' davası ile birleştirilen Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine saldırı davasının sanıklarından Tekin Irşi'nin tahliye edilmesine değindi. Irşi'nin, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çete üyeliğinden 7 yıl 6 ay, patlayıcı maddeden 3 yıl 11 ay ceza aldığını anlatan Balbay, ''Dava bittikten sonra 'Ergenekon' ile birleştirildi. Cumhuriyet gazetesinin yazarı Balbay tutuklu, gazeteye bomba atan Tekin Irşi serbest. Ben, 3 yazarı teröre kurban edilmiş bir gazetenin yazarıyım. Uğur Mumcu'nun yerinde değil, bayrağı yerde bırakmamak için yazan biriyim. Irşi, yurt dışına kaçmaz da, Balbay mı kaçar? Beni şimdi Türkiye'den gitme koşuluyla serbest bıraksanız ben gitmem. Bu ülke bizim şah damarımız. Örgütün tek eylemini yaptığı sabit görülmüş kişiyi serbest bıraktınız' diye konuştu. Bu sözler üzerine Başkan Özese'nin, ''Yargılama devam ediyor, sabit suç yoktur'' demesinin ardından Balbay, ''Demek ki bir önceki mahkemeyi tanımıyorsunuz?'' şeklinde konuştu. Mahkemenin dijital veriler ve internet ortamına ilişkin tutumunu, 1970'li yıllarda mahkemelerin çevreye ilişkin davalarda aldıkları tutuma benzeten Balbay, ''Eskiden mahkemeler, 'Hava çamaşır mı ki kirlensin?' derlerdi. Bilgisayarlara, internet ortamına ilişkin kararlarınızdan dolayı ileride çocuklarınız sizden mutlu bahsetmeyecek. Sizi bilgisayara dayalı bilgiler ile ilgili düşünmeye davet ediyorum'' dedi. Mustafa Balbay, Ağustos ayında yayımlanan Hanefi Avcı'nın kitabı ile Türkiye Barolar Birliğinin ''Tutuklama Raporu'' kitabına dikkat çekerek, 2005'te değiştirilen CMK ile cezaevlerinde tutuklu oranının yüzde 63'e çıktığını söyledi. Mahkemenin tutuklu yargılamada ön infaz diyebileceğimiz bir uygulama içinde olduğunu, evrensel masumiyet karinesi yerine mahkumiyet karinesini uyguladığını savunan Balbay, mahkemenin gerçeği aradıklarını söylediğini ifade ederek, ''İddianameyi ger-çek, sanıkları ger-çek. Böyle gerçek aranmaz'' dedi. Mahkemenin özel yetkilerini iyi yönde kullanmadığını ileri süren Balbay, Hanefi Avcı'nın kitabında özel yetkili savcı ve hakimlerin hepsinin değiştirilmesi gerektiğini, mevcut kadro ile adalet sağlanamayacağını yazdığını söyledi. Zamanla her şeyin ortaya çıkacağını, gerçeğin rayına oturacağını dile getiren Balbay, ''Bir Avcı çıktı. Bunlarla ilgili gerçeği yapacak bir savcı çıkacak mı?'' şeklinde konuştu.