T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekin: Hangi kriterlere göre çizdiler?

25 yıldır CHP'de görev yaptığını söyleyen Tekin de, ortada bir çelişki olduğunu söyledi...

20 Aralık 2010 02:00

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, kurultaydaki PM seçimlerinde en fazla üzeri çizilen isim olmasına anlam veremediğini ve bunun nedenini merak ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CNN Türk'teki 'Ankara Kulisi' programında soruları yanıtladı. 

Tekin'e, ''PM listesinde delegeler en çok sizin adınızı çizdiler, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu yöneltildi.  



25 yıldır CHP'de görev yaptığını söyleyen Tekin de, ortada bir çelişki olduğunu söyledi ve " Hiç önemli değil, ama merak ediyorum hangi kriterlere göre çizdiler?''dedi. 

''Hiç tanınmamış, hiç bilinmeyen arkadaşımız hiç çizik yemezken benim çizik yemem, elbette demokratik haklarıdır, hiç buna itiraz etmem, Ama beni çizenler için söylemek istiyorum" diyen Tekin, "Bir yıl önce 'Türkiye'nin en başarılı il başkanı' diyeceksiniz, sonra da çizeceksiniz. Bu çelişkiyi anlamakta güçlük çekiyorum. En önemli çiziği parlamentodaki arkadaşlarımızdan yemişim. Hiç önemli değil, ama merak ediyorum hangi kriterlere göre çizdiler?'' şeklinde konuştu. 


KADIN KOTASI İTİRAZI 

Kurultay'da PM oluşumunda kadın kotasının hesaplanmasına yönelik itiraz olduğunu, sonrasında Çankaya İlçe Seçim Kurulunun itirazı reddettiğinin hatırlatılması üzerine Tekin, yapılan itirazı ''mantıksız'' olarak nitelendirdi. 

Kendisinin parti tüzüğünü bildiğini ve kararın bu yönde olacağı konusunda bir tereddütünün olmadığını ifade eden Tekin, ''PM'nin içinde olsam da, olmasam da Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşıyım. Her alanda ben siyaset yaparım. Siyaset sadece PM'de yapılmaz, PM'nin dışında da siyaset yapılacak çok şeyler var'' diye konuştu. 


BAYKAL VE SAV'IN GÜCÜ

''Yeni liste ile Önder Sav ve Deniz Baykal'ın PM'deki gücünün ortadan kaldırıldığına'' ilişkin iddiaların sorulması üzerine Tekin, siyasi partilerde mutlak beraberlik ve ayrılıkların olmadığını vurguladı. Tekin, PM listesinde Sav'a ve Baykal'a yakın isimlerin de bulunduğunu söyledi. 

Genelkurmay Başkanlığının ''dil'' konusundaki açıklamasına ilişkin soru üzerine Tekin, konuya ilişkin siyasetin konuşması gerektiğini vurgulayarak, ''Olmaması gerekirdi, ama ne yazık ki böyle şeyler oluyor'' yanıtını verdi. 

Bir başka soru üzerine Tekin, sorun yaşanan teşkilatlarda bazı değişiklikler yapılacağını da kaydetti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24