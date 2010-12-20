Tekin: Hangi kriterlere göre çizdiler?

T24

KADIN KOTASI İTİRAZI



BAYKAL VE SAV'IN GÜCÜ



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CNN Türk'teki 'Ankara Kulisi' programında soruları yanıtladı.Tekin'e, ''PM listesinde delegeler en çok sizin adınızı çizdiler, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu yöneltildi.25 yıldır CHP'de görev yaptığını söyleyen Tekin de, ortada bir çelişki olduğunu söyledi ve " Hiç önemli değil, ama merak ediyorum hangi kriterlere göre çizdiler?''dedi.''Hiç tanınmamış, hiç bilinmeyen arkadaşımız hiç çizik yemezken benim çizik yemem, elbette demokratik haklarıdır, hiç buna itiraz etmem, Ama beni çizenler için söylemek istiyorum" diyen Tekin, "Bir yıl önce 'Türkiye'nin en başarılı il başkanı' diyeceksiniz, sonra da çizeceksiniz. Bu çelişkiyi anlamakta güçlük çekiyorum. En önemli çiziği parlamentodaki arkadaşlarımızdan yemişim. Hiç önemli değil, ama merak ediyorum hangi kriterlere göre çizdiler?'' şeklinde konuştu.Kurultay'da PM oluşumunda kadın kotasının hesaplanmasına yönelik itiraz olduğunu, sonrasında Çankaya İlçe Seçim Kurulunun itirazı reddettiğinin hatırlatılması üzerine Tekin, yapılan itirazı ''mantıksız'' olarak nitelendirdi.Kendisinin parti tüzüğünü bildiğini ve kararın bu yönde olacağı konusunda bir tereddütünün olmadığını ifade eden Tekin, ''PM'nin içinde olsam da, olmasam da Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşıyım. Her alanda ben siyaset yaparım. Siyaset sadece PM'de yapılmaz, PM'nin dışında da siyaset yapılacak çok şeyler var'' diye konuştu.''Yeni liste ile Önder Sav ve Deniz Baykal'ın PM'deki gücünün ortadan kaldırıldığına'' ilişkin iddiaların sorulması üzerine Tekin, siyasi partilerde mutlak beraberlik ve ayrılıkların olmadığını vurguladı. Tekin, PM listesinde Sav'a ve Baykal'a yakın isimlerin de bulunduğunu söyledi.Genelkurmay Başkanlığının ''dil'' konusundaki açıklamasına ilişkin soru üzerine Tekin, konuya ilişkin siyasetin konuşması gerektiğini vurgulayarak, ''Olmaması gerekirdi, ama ne yazık ki böyle şeyler oluyor'' yanıtını verdi.Bir başka soru üzerine Tekin, sorun yaşanan teşkilatlarda bazı değişiklikler yapılacağını da kaydetti.