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Tekin Baykal'ın adamı İncirliova'da yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, çete elebaşı olmaktan hükümlü Ahmet Tekin Baykal'ın adamlarından olduğu iddia edilen ve ömür boyu hapis cezası bulunan 48 yaşındaki Hamza Akdeniz, polis tarafından yakalandı

06 Ekim 2017 16:59

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'nde, çete elebaşı olmaktan hükümlü Ahmet Tekin Baykal\'ın adamlarından olduğu iddia edilen ve ömür boyu hapis cezası bulunan 48 yaşındaki Hamza Akdeniz, polis tarafından yakalandı.
İzmir\'de 9 yıl önce yapılan \'Anafor\' adlı operasyonla yakalanan Ahmet Tekin Baykal\'ın adamı olduğu belirtilen Hamza Akdeniz, İncirliova\'da polisin operasyonuyla yakalandı. 2002 yılında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, ardından da Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından \'Yağma\' ve \'Adam yaralama\' suçlarından ömür boyu hapis cezası verilen Hamza Akdeniz\'in, İncirliova Atatürk Mahallesi\'nde annesine ait evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, bu sabah erken saatlerde eve operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini görünce kaçmaya çalışan Akdeniz, yakalandı. Gözaltına alınan Hamza Akdeniz, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Aynı dosyadan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 62 yaşındaki Yusuf İzzettin Gülgör ve 49 yaşındaki İbrahim Hayati Köylü 5 Haziran\'da, \'Pala\' lakaplı Nusret Varlı ise 15 Eylül\'de İncirliova\'da polis tarafından yakalanmıştı.

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