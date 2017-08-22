Tekfen'in kurucusu işadamı Feyyaz Berker perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak 

İSTANBUL (DHA) - Tekfen Holding kurucu ortaklarından Feyyaz Berker, 92 yaşında vefat etti. Tekfen Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, Berker\'in cenazesi 24 Ağustos Perşembe günü Tekfen Holding\'in Ulus\'taki merkezinde düzenlenecek anma töreninin ardından, Bebek Camii\'nde kılınacak öğle namazını mütakiben Aşiyan Mezarlığı\'nda defnedilecek.

Tekfen Holding tarafından \'Acı kaybımız\' denilerek yayınlanan vefat haberinde Feyyaz Berker\'in hayatına ilişkin şu bilgilere yer verildi: \"Türkiye\'nin hizmetinde 92 yıl. Feyyaz Berker, 7 Ekim 1925\'te Mersin\'de dünyaya geldi. Babası, göz hekimi ve 1939-1946 yılları arasında iki dönem İçel Milletvekilliği yapan Dr. Ahmet Muhtar Bey\'di. Feyyaz Berker, ilköğrenimini Mersin\'de tamamladıktan sonra eğitimine Tarsus\'taki Amerikan Koleji\'nde devam etti. 1939\'da, yaşamında çok önemli bir yere sahip olduğunu söylediği Robert Kolej\'e kaydoldu. Liseden sonra Robert Kolej Yüksek Okulu\'nun İnşaat Mühendisliği Bölümü\'ne devam etti. Bu yıllarda akademik başarısının yanı sıra sporcu kimliğiyle de öne çıktı. 1946 yılında Robert Kolej\'in yüksek kısmını tamamladıktan sonra öğrenimini ABD\'de sürdürmek üzere Michigan Üniversitesi\'ne gitti. Öğrencilik yıllarında harçlığını kazanabilmek için bir yandan da Kaiser-Frazer otomobil fabrikasında çalıştı. 1948 yılında Michigan Üniversitesi\'nden yüksek lisans derecesini alarak Yüksek İnşaat Mühendisi unvanını kazanan Berker, bir yıl kadar Kaliforniya\'da bir inşaat-mühendislik firmasında çalıştı. 1949 yılında Türkiye\'ye döndü.

TEKFEN İNŞAAT\'IN KURULMASIYLA MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNE DE GİRDİ

Askerlik hizmetini tamamladığı 1950 yılında, iyi yetişmiş ve dil bilen genç mühendislere duyulan ihtiyaç nedeniyle Bayındırlık Bakanlığı\'nda çalışmaya başladı. Esenboğa Hava Meydanı şantiye şefliğinin ardından 1954 yılında Bayındırlık Bakanlığı Laboratuvar ve Araştırma Bölüm Başkanı oldu. 1956 yılında, kendisi gibi Robert Kolej ve Michigan Üniversitesi\'ni bitirdikten sonra Bayındırlık Bakanlığı\'nda çalışmaya başlayan Ali Nihat Gökyiğit\'le birlikte, Tekfen\'in nüvesini oluşturan Feyyaz-Nihat Müşavir Mühendislik (FN) şirketini kurdu. Onlara kısa bir süre sonra Necati Akçağlılar\'ın da katılmasıyla şirket, Feyyaz-Nihat-Necati Müşavir Mühendislik (FNN) adını aldı. Başlangıçta sadece mühendis müşavirlik hizmetleri veren şirket, 1957 yılında Tekfen İnşaat\'ın kurulmasıyla müteahhitlik sektörüne de girdi.

TÜRKİYE\'NİN ÖNDE GELEN HOLDİNGLERİNDEN BİRİ OLDU

Üç ortak arasındaki uyumlu birliktelik, sonraki yıllarda Tekfen İnşaat\'ın hızla büyüyerek Türkiye\'nin önde gelen müteahhitlik şirketlerinden biri haline gelmesini sağladı. Şirket, inşaat işlerinin yanı sıra 1964 yılında Tekfen ampul fabrikasının kurulmasıyla sanayi sektörüne de girdi. \"Güneş batar, Tekfen doğar\" sloganıyla beyinlere kazınan bu yatırımı sonraki yıllarda Mis Süt (1976), Toros Tarım (1981) gibi başka sanayi yatırımları da izledi. Tekfen, Tekfen Dış Ticaret (1981) ile ihracat; Tekfenbank (1989) ile bankacılık; Belpri (1988) ve Makro (1993) ile perakende; Akmerkez (1993) ve Tekfen Emlak (2000) ile gayrimenkul geliştirme gibi alanlarda büyüyerek Türkiye\'nin önde gelen holdinglerinden biri oldu.

SORUMLU BİR İŞ İNSANI

Türkiye\'de özel sektörün ülke sorunlarının çözümüne ve toplumun gelişmesine de katkıda bulunması gerektiğine inanan Feyyaz Berker, bu yöndeki çalışmalarına 1961 yılında Dr. Nejat Eczacıbaşı\'nın önderliğinde Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti\'nin kurulmasına destek vererek başladı. Ardından, 1971 yılında TÜSİAD\'ın kurulmasında aktif görev alarak, 1980 yılına kadar dokuz yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Bu sırada, Türkiye\'nin dış ticari ilişkilerini geliştirmek ve Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında ABD tarafından uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını sağlamak üzere, Türkiye\'nin önde gelen iş insanlarının katılımıyla heyetler oluşturarak lobi faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu çerçevede, 1975\'te ABD Başkanı Gerald Ford ile bir toplantı gerçekleştiren TÜSİAD heyetine başkanlık etti.

TÜSİAD YÜKSEK İSTİŞARE KURULU BAŞKANLIĞINA VE TÜSİAD ONURSAL BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

Feyyaz Berker, 1976 yılında Türk özel sektörünü temsil eden tüm grupları tek bir şemsiye altında toplamayı amaçlayan Hür Teşebbüs Konseyi\'nin kurulmasında da öncü bir rol oynadı. 1980 yılında TÜSİAD Başkanlığını Ali Koçman\'a devreden Feyyaz Berker, sonraki yıllarda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına ve TÜSİAD Onursal Başkanlığına seçildi.

TÜRK-AMERİKAN İŞ KONSEYİ\'NİN DE YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞINI ÜSTLENDİ

Feyyaz Berker\'in kuruluşunda yoğun çaba gösterdiği özel sektör girişimlerinden bir diğeri de, Türkiye\'nin dünyaya açılmasında aktif rol oynayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK\'ti. 1986 yılında DEİK\'in Kurucu Başkan Yardımcılığını yapan Feyyaz Berker, 1987-1997 yılları arasında kuruluşun İcra Kurulu Başkanlığını yürüterek Türkiye\'nin dış ticari ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynadı. Feyyaz Berker, aynı zamanda Türk-Amerikan İş Konseyi\'nin da 1985-1987 yılları arasında Yürütme Kurulu Başkanlığını üstlendi.

BİR EĞİTİM SEVDALISI

Eğitim başta olmak üzere toplumun sosyal gelişimine de yakın ilgi gösteren Feyyaz Berker, 1986 yılında, mezuniyetinden sonra gönül bağını hiç koparmadığı Robert Kolej\'in Mütevelli Heyeti Üyeliğine seçildi. Berker, aynı zamanda İnşaat Komitesi\'nin de başkanlığını üstlenerek Robert Kolej\'in yeni bina ve tesislerle geliştirilmesine önemli katkıda bulundu. Onun maddi desteğiyle inşa edilen Feyyaz Berker Hall, 1990 yılında hizmete girdi. Hisar Vakfı\'nın da kurucularından olan Feyyaz Berker, \"Türk eğitim sistemine örnek olabilecek bir yapı oluşturma\" hedefiyle Hisar Vakfı Okulları\'nın kurulmasına önayak oldu. Berker, eğitime verdiği destekten duyduğu hazzı, 1986 yılında hizmete giren Hisar Vakfı İlköğretim Okulu\'nun açılışında yaptığı konuşmada, \"Bir çocuk kadar sevinçliyim\" sözleriyle dile getiriyordu.

TÜRKİYE AİLE PLANLAMASI VAKFI\'NIN KURULUŞUNDA VE AKTİF OLARAK YÖNETİMİNDE DE YER ALDI

Feyyaz Berker, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda faaliyet göstermek üzere Vehbi Koç önderliğinde 1985 yılında kurulan Türkiye Aile Planlaması Vakfı\'nın kuruluşunda ve aktif olarak yönetiminde de yer aldı. 1985-1995 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ve1996-1999 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak vakfın amaçlarına ulaşması için çaba gösteren Berker, 1999-2007 yılları arasında ise Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

SÜLEYMAN DEMİREL TARAFINDAN DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI\'NA LAYIK GÖRÜLDÜ

Türkiye\'nin model endüstrileşmesine katkıları ve Türk eğitimine sağladığı hizmetler nedeniyle 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi tarafından fahri doktora ile onurlandırılan Feyyaz Berker, 1997 yılında da, Tekfen\'deki diğer ortaklarıyla birlikte 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası\'na layık görüldü. Feyyaz Berker ve ortakları, Tekfen Holding\'in 2000 yılında yeniden yapılanmasıyla birlikte yönetimi tümüyle profesyonellere devretti. Bu tarihten sonra Feyyaz Berker, diğer ortaklarıyla dönüşümlü olarak üstlendiği Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, emekliye ayrıldığı 2014 yılına kadar sürdürdü.\"

Tekfen Holding tarafından yapılan açıklamada ayrıca, \"Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin Hisar Eğitim Vakfı ve TEMA Vakfı\'na bağışta bulunmaları rica olunur\" denildi.

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