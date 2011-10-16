-Tekerlekli sandalye basketbolunun şampiyonu İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Japonya'da düzenlenen Kıtalararası Turnuva ''Kitakyushu Cup'' finalinde, ev sahibi ülkenin takımın Miyagi Max'ı 68-51 yenerek, şampiyon oldu. Kitakyushu kentinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 3 gün süren turnuvanın finalinde ''Engelsiz Aslanlar'', Miyagi Max karşısında ilk yarıyı da 29-28 önde kapadı. Daha önce bu kupayı 2008 ve 2009 yıllarında 2 kez kazanan sarı-kırmızılılar, 3. kupasını müzesine götürdü. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Galatasaray tarihine bir kupa daha kazandıran Engelsiz Aslanlarımızı tebrik ederiz'' denildi.