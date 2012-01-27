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Spor

Tekerlekli sandalye basketbolunda rakipler belli oldu ANKARA (A.A)

27 Ocak 2012 21:05

-Tekerlekli sandalye basketbolunda rakipler belli oldu ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Tekerlekli Sandalye Basketbolu (A) Milli Takımı'nın, 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, tarihinde ilk defa paralimpik oyunlarına takım halinde katılmaya hak kazanan milli takımın rakiplerinin kura çekimiyle belirlendiği duyuruldu. Londra'da gerçekleşen kura çekimine göre Tekerlekli Sandalye Basketbolu (A) Milli Takımı, İspanya, ABD, İtalya, Güney Afrika ve Avustralya ile (A) Grubu'nda yer aldı. Almanya, Kanada, Kolombiya, Polonya, İngiltere ve Japonya ise (B) Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye'nin grubunda yer alan ABD son dünya, İtalya ise Avrupa şampiyonu olarak dikkati çekiyor. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbolundan Sorumlu Asbaşkan Ali Duran Karakaya, yaptığı açıklamada, ''İlk kez paralimpik oyunlarına takım halinde katılacağız. Zorlu bir grupta yer alacağız. Ancak, sporcularımız bir tarih daha yazabilecek yetenek ve inanca sahipler'' ifadelerini kullandı.

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