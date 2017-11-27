Tekeli Mehmet Paşa Camii'ne restorasyon

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Kaleiçi girişindeki Osmanlı eseri Tekeli Mehmet Paşa Camii\'nin önceki yıllarda dökülen dış yüzey çinilerinin birçoğunu içeren restorasyon çalışması başlatılıyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Osmanlı eseri Tekeli Mehmet Paşa Camii\'nin dört dış duvarının üçünde kalmayan pencere üstü çinilerin restorasyonu ve bakımsız görünümden kurtarılması için çalışma başlattı. Vakıflar Antalya Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, restore çalışmaları hakkında bilgi verdi. Coşar, Tekeli Mehmet Paşa Camii\'nin yapım tarihinin kesin bilinmemekle birlikte Osmanlı arşiv kayıtlarına göre, 1606-1607 yıllarından sonra inşa edildiğinin düşünüldüğünü anlattı.

EKSİK ÇİNİLERİN BAZILARI MÜZEDE

Tarihi caminin batı yönü haricindeki diğer üç dış duvarında bulunan pencere üstlerindeki eksik çinilerle ilgili bilgi veren Coşar, “Tekeli Mehmet Paşa Camii son cemaat yeri güney yönündeki pencere alınlığında bulunan çinilerin bir kısmı dış hava koşulları nedeniyle yerlerinden koparak, parçalanmış ve Antalya Müzesi\'ne teslim edilerek, Antalya Müzesi Konservasyon Bölümü\'nde tamamlanması yapılmıştır. Çinilerin bir kısmı, yerlerinde mevcut. İki adet çini ise mevcut değil\" diye konuştu.

Coşar, kurul onaylı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nce hazırlanan çini detay paftasında, detayların çizildiğini ve transkripsiyonunun yaptırıldığını söyledi.

RESTORASYON, 2018\'DE BAŞLIYOR

Hüseyin Coşar, 2018 yılında başlayacak restorasyonla mevcut çinilerin sağlamlaştırılacağını, müzede bulunan çinilerin uzman kontrolünde yerlerine yerleştirileceğini, eksik parçaların detay çizimleri doğrultusunda da hattat tarafından tamamlanacağını açıkladı. Sürekli dış hava koşullarına maruz kalan son cemaat yerinde bulunan her iki alınlığın, önüne şeffaf pleksi malzeme konularak, korunacağını kaydeden Coşar, “Tekeli Mehmet Paşa Camii\'nin kurul onaylı restorasyon projeleri, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'müzce hazırlatılmış olup, 2018 yılı yatırım programı doğrultusunda restorasyonu gerçekleştirilecek\" dedi.

SORUMLULUK DİYANET\'TE

Ahşap kapılardaki eksik süslemelerle ilgili de bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Coşar, güney kapıda şu an 5 olan kabaranın, 2015 yılı arşiv fotoğraflarında 6 adet görüldüğünü söyledi. Coşar, Camilerin Bakım Onarım Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği gereğince, cami güvenliğinin Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Coşar, ayrıca cami önünde görüntü kirliliğine neden olan iki kulübenin de kaldırılmasının planlandığını belirtti.



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