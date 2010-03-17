Tekel’e destek veren 24 liseliye tasdikname

T24 - İstanbul'un yeni ilçelerinden Çekmeköy'de, İlçe Milli Eğtim Müdürlüğü, Tekel işçileri için okulda “destek etkinliği” düzenledikleri belirtilen 24 lise öğrencisinin, okullarıyla ilişiklerini kesti.



“Ders boykotu”, “slogan atmak” ve “öğretmenlere karşı gelmek” gerekçesiyle Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği’nin 13/C maddesine göre okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin karara, 1 hafta içinde yazılı olarak itiraz hakları var.



İddialara göre, Mehmetçik Lisesi’nden 200 öğrenci, 25 Şubat’ta, Ankara’da eylemlerine devam eden Tekel işçilerine destek vermek amacıyla iki binadan oluşan okulun ortasında toplanarak, "Tekel işçileri yalnız değildir" diyerek slogan attılar. Daha sonra bazı öğrenciler konuşma yaptı. Okul yönetimi önce anonsla, daha sonra da öğrencilerin yanına giderek etkinliği bitirmelerini istediler. Öğrencilerin çoğunluğu derslerine dönerken 24 öğrenci Tekel işçilerine destek etkinliğini sürdürdü. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik sonrası, okul yönetimi öğrencileri disipline verdi. Öğrenciler önce rehberlik öğretmenleriyle görüştürüldü. Daha sonra da savunmaları alındı. Savunmaları alınan öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu’na sevk edildi.



Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 16 Mart Salı günü aldığı kararla 24 öğrencinin, Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği’nin 13/C maddesine göre tasdikname verilmesini onayladı.





Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız



Tasdikname verilen öğrencilerden A. U., Tekel işçilerine Türkiye genelinde destek verildiğini belirterek "Biz de okulun bahçesinde oturarak eylem yaptık. Herhangi bir slogan atmadık. Herhangi bir siyasi gruba mensup değiliz. Bu nedenle haksız yere okuldan atıldık. Biz okula geldiğimizde tasdikname vermek için bizden imza almak istiyorlar. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Ancak, şu an okula giriyoruz. Sınav ve derslere alınmıyoruz. İtiraz edeceğiz. Öğrendiğimize göre tasdiknameleri evimize göndereceklermiş. Daha sonra da okula almayacaklar. Bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Bizi siyasi eylem gerekçesiyle attılar" dedi.





Eğitim hakları devam ediyor



Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir yetkili, öğrencilerin gerçekleştirdiği eylemin karşılığının "örgün eğitim dışına çıkartılması" olduğunu ancak çocukların eğitime devam etmesi için bunun hafifletildiğini ve "tasdikname" ile cezalandırıldıklarını söyledi. 2 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü okulun bulunduğu Sarıgazi’nin hassas bir bölge olduğunu belirten yetkili, "Bu 24 öğrenci eğitimlerine başka okullarda devam edebilir" dedi.





