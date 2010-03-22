Tekel işçisine destek verene 143 lira ceza

T24 - Tekel işçilerine destek vermek için Adana'da yürüyüş yapan 50'den fazla kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 143 lira ceza kesildi. Adana Özgürlükler Derneği Başkanı Mehmet Bıldırcın, "Yürüyüşlerde hiç olay çıkmadı, çevreye hiç zarar verilmedi. Bu neyin cezası" dedi.



Tekel işçilerinin eylemine destek vermek amacıyla Adana’da yürüyüş yapan 50’yi aşkın kişiye, Kabahatler Kanunu’na göre 143’er lira para cezası kesilerek ödeme tebligatı gönderildi. Adana Valiliği adına Adana Emniyet Müdürlüğü’nün kestiği para cezasıyla ilgili yürüyüşlerde trafik kesilmemiş, çevre kirletilmemiş ve hiçbir olay çıkmamıştı.



Çeşitli sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sendikalardan oluşan platformun öncülüğünde yürüyüşlerin organize edildiğini söyleyen Adana Özgürlükler Derneği Başkanı Mehmet Bıldırcın, 4 Şubat’ta Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Müdürlüğü önünden, İstasyon Meydanı’na, 11 Şubat’ta da 5 Ocak Meydanı’ndan İnönü Parkı’na yürüyüş düzenlendiğini söyledi. Yürüyüşler sırasında polisin aksaklık olmaması yönünde kuruluş temsilcilerini uyardığını anlatan Bıldırcın, “Yürüyüş sırasında trafiğin aksaması yada çevreyi kirletme gibi hiçbir olumsuz davranış olmadı. Bir süre sonra derneğimizin 32 üyesi ve onların aracılığıyla destek olmak için yürüyüşe katılan bazı kişilere ‘Emre aykırı davranmak’ suçundan Kabahatler Kanunu’na 143 TL para cezası tebligatı gönderildi” dedi.



Mehmet Bıldırcın, 50’yi aşkın ceza için Sulh Ceza Mahkemelerine dava açacaklarını ve davanın reddedilmesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını kaydetti. Konuyla ilgili Adana Valisi İlhan Atış ile de görüşmek istediklerini anlatan Mehmet Bıldırcın, şunları söyledi: “Hiçbir şekilde yürüyüşler esnasında taşkınlık ya da çevreye bir zarar verme olmamıştır. Tamamen Tekel işçileri arkadaşlarımıza destek vermek amacıyla diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, sendika ve meslek odalarının da bulunduğu yürüyüşe katıldık. Bir yandan açılımlardan bahhsedilirken demokratik hakkını kullanan insanlar böyle cezalandırılıyor.”





