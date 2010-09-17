-TEKEL İŞÇİSİNE ARTIK TAZMİNAT YOK ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Tekel işçilerine ödenen ''iş kaybı tazminatının'' süresi bu ay itibariyle sona erdi. Tekgıda-İş Sendikası, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, 4/C statüsünde istihdama ilişkin kararın gecikmesi halinde yaklaşık 8 bin 600 işçi ve ailesinin maddi ve manevi olarak büyük bir dar boğaza gireceklerini belirtti. Tekel işçilerinin Ankara'da 78 gün süren ve Danıştay kararının ardından işçilerin ''iş kaybı tazminatına'' hak kazanmasıyla ara verilen eylemde, 8 aylık tazminat süresinin dolmasıyla yeni bir aşamaya gelindi. İşçilere kıdem ve ücretlerine göre, 8 ay boyunca ortalama bin 100 lira tazminat ödenirken, iş kaybı tazminatı ödeme süresi eylül ayı itibariyle sona erdi. İşçilerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek için Anayasa Mahkemesine başvuran Tekgıda-İş, tazminat süresinin dolması nedeniyle mahkemeye yeni bir başvuru yaptı. Sendikanın başvurusunda, 22 Temmuz 2010 tarihli başvuruda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C fıkrasının iptali yolunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından açılan ve esastan görüşülmesine karar verilen davanın, önemine binaen öncelikle gündeme alınması talebinde bulunulduğu anımsatıldı. Davanın süratle sonuçlanmasının, bu konuda çıkacak kararı beklemekte olan yaklaşık 8 bin 600 Tekel işçisi tarafından son derece kritik ve hayati bir önem arz ettiği vurgulanan başvuruda, Danıştay 12. Dairesi'nin verdiği, 1 Mart 2010 tarihli (30 günlük hak düşürücü başvuru süresine ilişkin ibare için) yürütmeyi durdurma kararı sonrasında işçilerin, ''iş kaybı tazminatı'' almaya başladıkları belirtildi. Başvuruda, ancak eylül ayı itibarıyla tazminatın ödeme süresinin sonuna gelindiği ifade edildi.