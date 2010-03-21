TEKEL işçisi için yürüyenlere ceza

T24- Adana'da TEKEL işçilerine destek vermek amacıyla yürüyüş yapan Adana Özgürlükler Derneği üyelerinin de bulunduğu 50'yi aşkın kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 143'er lira para cezası verildi.



4 Şubat ve 11 Şubat'ta yapılan yürüyüşlerde hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını bildiren Dernek Başkanı Mehmet Bıldırcın, "Çeşitli sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sendikalardan oluşan platform öncülüğünde TEKEL işçilerine destek amacıyla yürüyüşler yapılmıştı. Yürüyüş sırasında trafiğin aksaması, çevreyi kirletme gibi olumsuz davranışlar olmadı. Bir süre sonra derneğimizin 32 üyesi ile onların aracılığıyla destek için katılan bazı kişilere, 'Emre aykırı davranmak' suçundan Kabahatler Kanunu'na göre 143'er lira para cezası gönderildi. Demokratik olan bu yürüyüş sonrası bize kesilen cezalar 'Sen misin Tekel için yürüyen? cezasıdır" dedi.

Bıldırcın, cezaların iptali için dava açacaklarını, davanın reddedilmesi ve itirazlarından sonuç alamadıkları takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracaklarını söyledi.