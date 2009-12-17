Tekel işçisi eylemde mesaiye kaldı

T24- Tekel işçilerinin AKP Parti Genel Merkezi yakınında ve Abdi İpekçi Parkı'ndaki eylemi sürüyor. Tekel işçilerinin bugün AKP Genel Merkezi'ne yürümek istemesi üzerine polis müdahalede bulundu. Polis biber gazı kullandığı müdahale çok sayıda işçi fenalaştı.



Geceyi Atatürk Spor Salonu'nda geçiren eylemcilerin bir bölümü sabah saatlerinde Abdi İpekçi Parkı'na yürüdü. Burada pankart ve dövizler açan eylemciler çeşitli sloganlar attı. Parktaki heykele Türk Bayrağı asan eylemciler Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti.



Bu arada, Genel Maden-İş Sendikası'nın, Tek Gıda-İş'in eylemine destek vermek için Türkiye genelinde iş yavaşlatacağı anons edildi.

Parktaki gruptakilerden bir bölümünün AK Parti Genel Merkezi'ne yürümek istemesi üzerine eylemciler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Polis de grubun AK Parti Genel Merkezi'ne yürümesine izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri parkın çıkışlarını kapattı. Polis otobüslerinden yapılan anonslarda da eylemcilerin çevik kuvvetin oluşturduğu barikatı zorlamamaları istendi.

Eylemcilerin uyarıyı dikkate almamaları üzerine polis, eylemin yasa dışı olduğunu, müdahalede bulunulacağı uyarısı yaptı. Ancak eylemcilerin geri çekilmemesi üzerine, biber gazı ile müdahale edildi. Polis amirleri AK Parti'deki grubun Abdi İpekçi Parkı'na doğru yürüyüşe geçtiğini anons ederek, ''eylemcilerin provokasyona gelmemesini'' istedi. Biber gazından çok sayıda eylemci etkilendi.

AŞTİ ve Türk Metal-Sen binalarının etrafında geceyi geçiren diğer eylemcilerin arasından bir grup da sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi yakınındaki bir alışveriş merkezinin arkasında bekleyen diğer gruba katıldı.

Buradaki grup hükümet ve özelleştirme aleyhine sloganlar atarak protestolarına devam ediyor.

Bu arada çevik kuvvet ekipleri AK Parti Genel Merkezi çevresinde ve eylemci grubun bulunduğu alanda takviye güçlerle önlem aldı.