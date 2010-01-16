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Tekel işçilerinin oturma eylemi sürüyor

16 Ocak 2010 13:06

İşyerleri kapatıldığı için özlük hakları ile başka kamu kurumlarına geçme talebiyle 33 gündür eylem yapan Tekel işçilerinin Türk-iş Genel Merkezi önünde dün başlattıkları oturma eylemi sürüyor.
     
İşçiler, oturma eylemi kapsamında geceyi, Türk-İş Genel Merkezi çevresinde geçirdi. Rahatsız olan ve soğuktan etkilenen işçiler ise geceyi sendikaların misafirhanelerinde geçirdikten sonra eylem alanına geri döndü. İşçilere, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin kurduğu stantlarda çay ve çorba dağıtılıyor.
    
İşçilere, oturma eylemi sırasında ıslanmamaları için yağmurluklar dağıtıldı. Bazı işçiler ise eylemi açılan naylon brandaların altında sürdürüyor.
    
Sendika yetkilileri, işçilere eylemlerini sürdürürken civardaki işyerlerinin giriş çıkışlarını engellemeleri yönünde uyarılarda bulundu. 

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