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TEKEL işçilerinin çocuklarına müze gezisi

Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, ekmekleri uğruna mücadele veren TEKEL işçilerinin çocuklarına yönelik gezi düzenlediklerini belirtti.

30 Ocak 2010 02:00

T24 - Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde gönderilen kolilerle TEKEL işçilerine "çorbada tuz misali" destek olduklarını, ekmekleri uğruna mücadele veren işçilerin çocuklarına yönelik de gezi düzenlediklerini belirtti.



MÜZE GEZDİLER:


TEKEL işçilerinin yanı sıra ailelerin perişan durumda olduğunu savunan Tartan, "Zaman zaman ailelerle karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Çok büyük kaygı, üzüntü içindeler. Sosyal rehabilitasyon anlamında çocuklarımızı gezdirdik, Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde keyifli dakikalar geçirdiler. En azından çocuklarımızın karamsar, dışlanmış dünyalarında yeni umut penceresi açmaya çalıştık. Bunlar yapılması gereken şeyler. TEKEL işçilerini seviyoruz, umarım Hükümetin pazartesi günü beklenen açıklamasından olumlu sonuç çıkar" dedi.


Anne ya da babalarını uzun süredir görmediklerini belirten çocuklardan Oğulcan Gül, "Artık Hükümet, babamlarla anlaşma yapsın. Eğer babam işten çıkarılırsa biz çok zor durumda kalacağız. Üstelik teklif ettikleri parayla biz nasıl geçiniriz? Artık babamın bizlere dönmesini istiyorum" dedi. 

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