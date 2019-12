TEKEL işçilerinden yanıt: Eylem, demokratik hak!

T24 -

Vali Önal: Eyleme son verilmesini istiyoruz

Kılıçdaroğlu: Gel TEKEL işçisine açılım yap

'Mücadelenizle Avrupa'yı da demokratikleştiriyorsunuz'

Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel ve sendikanın Genel Sekreteri Mecit Amaç tarafından gönderilen cevap yazısında, TEKEL işçilerinin işyerlerinin hükümet tarafından alınan kararla kapatıldığı ve sözleşmelerinin feshedildiği anımsatıldı.TEKEL işçilerinin 657 sayılı yasanın 4-C maddesi kapsamında istihdam edilmek istendiği belirtilen yazıda, hükümet tarafından alınan, uygulanan eylemin, Anayasa'ya ve Türkiye tarafından onaylanan uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu savunuldu.Tek Gıda-İş Sendikası ve Türk-İş'in imkanları ölçüsünde üyelerinin barınmalarına destek olmasından daha doğal bir şeyin bulunmadığı bildirilen yazıda, şunlar kaydedildi:''Ankara'da yaşanan olumsuz hava koşulları dikkate alındığında bütün olumsuzluklara rağmen halkı rahatsız etmeden, mümkünse çiçeği sapından koparmadan, asil ve demokratik duruş sergileyen TEKEL işçilerine Sayın Valiliğinizin uyarısı üzerine kefen giydirilmediği de tarafınızca bilinmektedir. Yine bu anlamda 'ideolojik gruplar' gibi adlandırılan kişi ya da kesimler TEKEL işçilerine destek için gelen halkımızdan başkaları değildir. Kaldı ki böyle kişi veya kurumların varlığının ilgililere söylenmesi halinde gerekli tedbirler alınabilir.TEKEL işçileri Anayasa ve yasalardan doğan demokratik haklarını kullanırken sendika olarak üyelerimize sahip çıkmaya çalışmak da bizim yasal sorumluluğumuzdur. Bu nedenle Sayın Valiliğinizce gerekli hassasiyet gösterilerek daha fazla mağduriyetlerin yaşanmaması yönünde anlayışlı olunacağı düşüncesiyle gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize arz ederim.''Ankara Valisi Kemal Önal, ''TEKEL işçilerinin Tuna Caddesi'nde çadırların altında barınmaları, sağlık ve can güvenliği açısından uygun olmadığı için eyleme bir an önce son vermelerini istiyoruz'' dedi.Önal, Valilik tarafından geçtiğimiz gün yapılan yazılı açıklamanın yanlış anlaşıldığını, TEKEL işçileri için kurulan çadırların çevre kirliliği değil, can güvenliği açısından uygun olmadığını ifade etmek istediklerini söyledi.TEKEL işçilerinin üstü naylonlarla örtülü çadırlarda çocuklarıyla birlikte olumsuz koşullarda yaşamalarından üzüntü ve rahatsızlık duyduklarını ifade eden Önal, ''Sağlıklı bir ortam değil. Çadırların altında ısınma amacıyla soba yakıyorlar. Her an yangın çıkabilir. Olası bir yangın tehlikesinden korunmaları için eylemlerini bitirmelerini istiyoruz. TEKEL işçilerinin Tuna Caddesinde çadırların altında barınmaları, sağlık ve can güvenliği açısından uygun olmadığı için eyleme bir an önce son vermelerini istiyoruz'' diye konuştu.CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir çok yerindeki TEKEL işçisinin eylem için Ankara'ya geldiğini belirterek, ''AKP'ye söylüyoruz, açılım yapacaksan gel TEKEL işçisine açılım yap'' dedi.CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi'nin de aralarında bulunduğu bazı CHP'li milletvekilleri TEKEL işçilerine destek ziyaretinde bulundu.TEKEL işçilerinin yetim hakkı yiyenlere karşı çıktığını dile getiren CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan'a soruyorum: Hayali ihracat yapıp yetim hakkı yiyen senin partinde milletvekili değil mi? Hayali ihracatçıyı getirip parlamentoya taşıyorsun, TEKEL işçilerine gelince de 'yetim hakkı yedirmem' diyorsun. Sen yetim hakkını zaten birilerine yediriyorsun. Hadi canım sen de. Sen kim oluyorsun da 'TEKEL işçisine yetim hakkı yedirmem' diyeceksin. TEKEL işçisi alın teriyle kazanıyor'' diye konuştu.TEKEL işçilerinin sorunlarını TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na taşıyacaklarını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, tüm sendikaları TEKEL işçilerine destek vermeye çağırdı. Kılıçdaroğlu, ''TEKEL işçisine destek vermeyen sendikacı sendikacı olmaz. TEKEL işçisine destek vermeyen sendikacı çadırını gitsin AKP Genel Merkezi önüne kursun'' diye konuştu.TEKEL işçilerinin Türkiye'de tarih yazdığını ifade eden CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:''Bizi bölmek isteyenlere karşı en ciddi mücadeleyi TEKEL işçisi veriyor. Burada Batmanlı, Diyarbakırlı, Siirtli, İstanbullu, İzmirli var. AKP'ye söylüyoruz, açılım yapacaksan gel TEKEL işçisine açılım yap. Bizim gençliğimizde Cem Karaca'nın 'işçisin işçi kal' diye bir şarkısı vardı. İlk kez TEKEL işçisiyle birlikte işçiler yeniden ayağa kalktı. Karda, kışta emeğinin hakkını isteyerek mücadeleyi öğretti yeniden Türkiye'ye. Siyasetçiye de işçiye de ders veriyorsunuz. Dersiniz hayırlı olsun.''Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında işçiler ''Hükümet istifa'', ''İşçiler sizinle gurur duyuyor'' şeklinde sloganlar attılar. Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu ve diğer milletvekilleri işçilerin çadırlarını ve bölgedeki esnafı ziyaret etti.Öte yandan, Türk-İş'e bağlı sendikaların başkanlarının bu gece Türk-İş Genel Merkezi önündeki oturma eylemine katılacakları kaydedildi.Avrupa Parlamentosu Milletvekili Jurgen Klute, TEKEL işçilerinin eyleminin ''şu anda Avrupa'da yürütülen en önemli işçi mücadelesi olduğunu'' ileri sürerek, ''Siz sadece Türkiye'yi değil, mücadelenizle Avrupa'yı da demokratikleştiriyorsunuz'' dedi.TEKEL işçilerinin eylemi 42. gününde de devam ediyor. Brandalardan kurdukları çadırlarda geceyi geçiren işçiler, yaktıkları ateş ve sobalarla ısınmaya çalışıyor. TEKEL işçilerine destek ziyaretleri de sürüyor. Klute ve Almanya Gıda İşçileri Sendikası üyesi Selahattin Yıldırım, Türk-İş Genel Merkezine gelerek Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel ile görüştü.Daha sonra işçilere seslenen Klute, TEKEL işçilerinin eyleminin Avrupa'da dikkatle izlendiğini söyledi. İşçilerin son 10 yılın en tayin edici gösterisini gerçekleştirdiğini ifade eden Klute, ''Şu anda Avrupa'da yürütülen en önemli işçi mücadelesidir'' dedi.Kendisinin özelleştirmeye karşı çıkan bir grubun üyesi olduğunu bildiren Klute, bu nedenle TEKEL işçilerinin eylemlerini önemle takip ettiklerini kaydetti. Ürüten ve yaratanın işçilerin emekleri olduğunu ifade eden Klute, ''Başbakan'ın sizler için iddialarını hayretler içinde karşıladık. İşçilerin yaratıcılığını tartışmak doğru değildir. Sayın Başbakan'ın sizin taleplerinizi Avrupa Birliği yolunda önemli bir adım olarak görmesi gerekir. Siz sadece Türkiye'yi değil, mücadelenizle Avrupa'yı da demokratikleştiriyorsunuz'' diye konuştu.Almanya Gıda İşçileri Sendikası üyesi Selahattin Yıldırım da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece TEKEL işçilerini değil, tüm Avrupa'daki işçi hareketini karşısına aldığını iddia etti.Bu arada, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de TEKEL işçilerine destek ziyaretinde bulundu.