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Tekel işçilerinden oturma eylemi

Özelleştirmeden sonra, sözleşmeli işçi kadrosuna geçecek olan Tekel işçileri özlük haklarında gerilemeler olacağı gerekçesiyle oturma eylemine başladı.

15 Ocak 2010 02:00

T24- Tekel'in özelleştirilmesinden sonra statüleri değişecek olan binlerce işçi, bugünden itibaren üç gün sürecek oturma eylemine başlıyor.


Eyleme DİSK ve KESK de destek veriyor

Tekel işçileri özelleştirmeden sonra, sözleşmeli işçi kadrosuna geçecek. İşçiler, özlük haklarında gerilemeler olacağını söylüyor ve başka kurumlara özlük haklarıyla birlikte geçirilmeyi istiyor.

BBC Türkiye'de yer alan habere göre, eyleme eşleri ve destekçileriyle birlikte katılacak olan Tekel işçileri, sonuç alamamaları halinde açlık grevi yapacaklarını belirtiyor.

Sendika yetkililerinin sıcak bakmamasına karşın, ölüm orucu da işçilerin öne sürdüğü seçenekler arasında.

Türk-İş'ten destek eylemi

Tekel işçilerine destek amacıyla, Türk-İş'e bağlı işçiler Türkiye genelinde bir saatlik iş bırakma eylemi yapacak.

Türk-İş'in çağrısıyla Ankara'da pazar günü de Tekel işçilerine destek amaçlı bir miting yapılacak. Bu mitingi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK ile Mühendis ve Mimar Odaları Birliği gibi çeşitli sendika ve meslek örgütleri de destekliyor.

Hükümet, onbinin üzerindeki Tekel işçisinin geçen ay başlattığı eylemler sonrasında küçük bir geri adım atarak, başka devlet işletmelerine kaydırılacak işçilerin 10 ay yerine 11 ay istihdam edilmelerini vadetmişti.

Bu sürecin sonunda, işçilerin yeniden istihdam edilip edilmeyeceği ise, Bakanlar Kurulu kararına bağlı olacaktı.

Tekel işçileri, Türkiye'nin dört bir yanında yaptıkları oylamayla, bunu reddetti. Bugünkü eylemler, bu oylamayı takip ediyor.

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