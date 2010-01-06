TEKEL işçilerinden greve devam kararı!

T24 - TEKEL işçileri, 23 gündür devam eden eylemlerinin geleceğini belirlemek amacıyla düzenlenen "referandum"da oy vermeye başladı. İlk sonuçlara göre işçilerin 2 bin 806'sından 2 bin 805'i "eylemin devamı" yönünde oy kullandı.



Tek Gıda-İş sendikasının aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirilen "referandumun" ilk sonuçları ortaya çıkmaya başladı.



"Referandum" kapsamında İzmir, Bursa, Bitlis Hatay, Manisa, Muş, Amasya, Trabzon, Batman ve Diyarbakır'daki bazı işyerlerinden gelen sonuçlara göre, yapılan sayım sonucunda işçilerden 2 bin 806'sının 2 bin 805'i eylemin devam etmesini istedi ve "beyaz" renkli oy pusulalarını kullandı.



Eylemin devam etmemesi yönünde "kırmızı" pusulanın Bursa'daki bir işyerinde kullanıldığı öğrenildi.



Bu arada, Türk-İş Genel Merkezi'ndeki oy verme işlemi ise devam ediyor. Oy kullanmak için bekleyen işçiler, ellerinde salladıkları beyaz mendillerle tercihlerini koydu. Bir grup işçi ise üzerlerini çıkararak 4/c statüsüne geçirilmek istenmelerini protesto etti.



Sendika yetkilileri, referandum kapsamında 21 ilde 43 TEKEL işyerinde yaklaşık 11 bin işçinin oy kullanacağını bildirdi.



'Referandum sonunda işçinin iradesine saygı gösterecekler'



Tekgıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç, oy verme işlemi öncesinde yaptığı açıklamada, çeşitli çevrelerin, "TEKEL işçilerinin eyleminin ideolojik olduğu, belirli kesimlerce organize edildiği, 300-500 kişiyle sınırlı olduğu" yönündeki eleştirilerde bulunduklarını anımsattı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da benzer ifadeleri kullandığını dile getiren Amaç, işçi sayısının Türk-İş'in ricası ve işçilerin soğuktan zarar görmemesi için azaltıldığını, çeşitli illerden çok sayıda işçinin Ankara'ya gelmek istediğini söyledi.



"Hükümet bu sorunun çözümünden yana görünmüyor. Çözüm yerine inatlaşmayı araç olarak görüyor" diyen Amaç, referandum sonunda TEKEL işçisinin iradesine saygı göstereceklerini vurguladı.



Amaç, "23 gündür direnen işçiler, '11 aylık süreyi, 100 liralık artışı yeterli görüyoruz' derse buna saygı göstereceğiz. Sonuç açıklandığında TEKEL işçileriyle bu mücadelede vedalaşacağız. Eğer oy sayısı yarıdan fazla 'devam' çıkarsa Tekgıda-İş, TEKEL işçisini asla yalnız bırakmayacak, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürecek. Ankara da 10-14 Ocak'ta TEKEL işçisinin kaç kişi olduğunu görecek" dedi.



TEKEL işçileri ne istiyor?



28 Şubat 2008 tarihinde yapılan TEKEL Sigara'nın özelleştirme ihalesini 1 milyar 720 milyon dolar ile British American Tobacco kazanmıştı.



İşyerleri kapatıldığı için özlük haklarıyla kamu kuruluşlarına nakillerini isteyen TEKEL işçileri, kendilerine tanınan 4-C yani sözleşmeli personel statüsünü protesto ediyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı bir tören sırasında, TEKEL işçilerine yönelik, "Yatarak para kazanma dönemini kapattık" sözü tartışma yaratmıştı.