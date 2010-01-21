TEKEL işçilerinden dördü hastaneye kaldırıldı

T24 - Eylemlerinin 38'inci, "açlık grevi"nde olan bir grup TEKEL işçilerinden dördü rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir grup TEKEL işçisi de Türk-İş genel merkezi önündeki oturma eylemlerinin sürdürüyor. İşçilere Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek ziyareti gelirken, bir süre önce Ankara'daki Abdi İpekçi Parkı'nda eylem yapan TEKEL işçilerine destek verirken polisin biber gazlı müdahalesine maruz kalan CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, TEKEL işçileriyle birlikte çevik kuvvet polislerini ziyaret etti. Polisler biber gazı ve tazyikli su ile müdahele ettiği Soysal ve TEKEL işçilerini bu kez çiçekle karşıladı.



TEKEL işçilerinin eylemi 38'inci gününde de devam ederken, eyleme katılan işçilerden bazıları Türk-İş Genel Merkezi önünde oturma eylemi yaparken bazıları da TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ndeki toplantı salonunda "açlık grevlerini" sürdürüyor.



Açlık grevi yapan işçilerden dördü rahatsızlanarak ambulanslarla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Rahatsızlanan işçilerden birinin daha önce "ölüm orucuna başladığını" ifade eden Abdurrahman Turanç olduğu öğrenildi.



Gazetecilerin kısa süreli görüntü almasına izin verilen "açlık grevi"ndeki bazı işçilerin tansiyon rahatsızlığı yaşamaya başladığı belirtildi.



Türk Tabipleri Birliği üyesi gönüllü doktorların eylemdeki işçilere yönelik sağlık kontrolleri de devam ediyor.



Rahatsızlanan işçilerin TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nden çıkartılması sırasında dışarda bekleyen işçilerin yaşananlara tepki gösterdiği gözlendi.



Öte yandan, TEKEL işçilerine destek olmak için dün (21 Ocak 2010) TÜRK-İŞ Genel Merkezi önüne gelerek oturma eylemine katılan, Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Genel Başkanı Rahşan Ecevit'in sabah saatlerine kadar işçilerle birlikte beklediği öğrenildi.



Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de TEKEL işçilerine destek ziyaretinde bulundu.



Bu arada TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans da hazır bekletiliyor.



Viziteye çıktılar



Bu arada, Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu'nu oluşturan sendika ve odaların Ankara şubelerinin üyeleri toplu şekilde viziteye çıktı.



Çankaya Belediyesi önünde toplanan katılımcılar "sendikalar göreve, genel grevi" yazılı pankartın arkasında sloganlar atarak, eylemdeki TEKEL işçilerinin yanına geldi. KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Yusuf Şenol, burada yaptığı konuşmada, TEKEL işçilerinin örnek bir mücadele verdiğini, bundan sonra da alınacak her türlü eylem kararına destek vereceklerini bildirdi.



Tekgıda-İş: Çözüme kadar eyleme devam



Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, TEKEL işçilerinin açlık grevinin çözüm bulunana kadar devam edeceğini bildirdi. Türkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKEL işçilerinin eyleminin devam ettiğini belirtti.



Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile görüştüğünü belirten Türkel, "Herhangi bir sonuç yok. Ancak önemli olan, görüşme kanallarının açılmasıdır. Biz elimizi uzattık, gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" diye konuştu.



TEKEL işçilerinin anayasal haklarını kullandığını dile getiren Türkel, "4-C statüsü resmen kölelik düzenidir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir düzen yoktur. Açlık grevi çözüm bulunana kadar devam edecek. Birileri bizi eziyorsa yanlış yapıyor. Açlık grevindeki işçilerin rahatsızlıkları artıyor. Birine bir şey olursa bunun hesabını kimse veremez" dedi.



Türkel, açlık grevi nedeniyle hastaneye kaldırılan üç işçi ile arkadaşlarının durumuna üzülerek kalp spazmı geçiren bir işçinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve iki işçinin Türk-İş Genel Merkezi'ne tekrar geldiğini bildirdi.



Destek ziyaretleri



TEKEL işçilerinin eyleminin 38. gününde destek ziyaretleri de sürüyor. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk, DP Genel Başkanvekili Salih Uzun'un eşi Gamze Uzun, Türk-İş Genel Merkezi önüne gelerek TEKEL işçilerine destek verdi.



CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal de işçilerin bulunduğu alana gelerek, desteklerini bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilerinin, "Abdi İpekçi Parkı'ndaki müdahaleden dolayı TEKEL işçilerinden özür dilediğini" belirten Soysal, "Emniyet Müdürlüğü özür diledi, sıra Başbakan'a geldi" dedi. Öte yandan, bazı sivil toplum kuruluşları da işçileri battaniye ve yiyecek maddesi getirdi.



Polislerden çiçekli karşılama



Abdi İpekçi Parkı'nda eylem yapan TEKEL işçilerine destek verirken polisin biber gazlı müdahalesine maruz kalan CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, TEKEL işçileriyle birlikte çevik kuvvet polislerini ziyaret etti.



Çevik kuvvet polisleri, Soysal ve beraberindeki TEKEL işçilerini, Şehit Emniyet Müdürü A. Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nin bahçesinde çiçeklerle karşıladı.



Soysal, Abdi İpekçi Parkı'ndaki tablonun Türkiye'ye yakışmadığını söyledi. "Feryadını duyurmak için ülkenin dört bir yanından gelen insanlarımızla birlikte İstiklal Marşı okuduk bir süre sonra biber gazına maruz kaldık" diyen Soysal, "En önemli olay, biz emniyetimizi bir anne kadar şefkatli, bir hukukçu kadar bilgili, bir asker kadar disiplinli görmek istiyoruz. Biz emniyetimizin barışçıl gösterilerde hoşgörü sahibi olmasını istiyoruz. Emniyetimizin, barışçıl gösterilerde insanlarımızı potansiyel suçlu olarak görmemesini istiyoruz ve imzaladığımız uluslararası sözleşmelerin gereği ne ise örneğin orantılı güç kullanımını önemsediğimizi belirterek, bu çerçevede davranılması gerektiğini düşünüyoruz. İşte buluşmayı bunun bir adımı olarak değerlendiriyoruz. Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'uygarlık bağışlama ve hoşgörü demektir', yine Hacı Bektaş'ın dediği gibi, 'incinsen de incitme'. Burada yaşanan acı olayları elbette ki yüreğimizden silmemiz çok kolay olmayacak" dedi.



TEKEL işçilerinin sesine kulak verilmesini ve daha hoşgörülü yaklaşılmasını isteyen Soysal, "İşçi arkadaşlarımıza dönük yapılan bu orantısız güç kullanımını artık unutuyoruz. Sevgiyi, barışı, dostluğu öne çıkaralım ve insana dost gibi yaklaşalım. Bu ülke hepimizin. Hepimiz birbirimize sarılalım" dedi