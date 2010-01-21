TEKEL işçilerinden dördü hastaneye kaldırıldı

T24 - Eylemlerinin 38'inci, "açlık grevi"nde olan bir grup TEKEL işçilerinden dördü rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir grup TEKEL işçisi de Türk-İş genel merkezi önündeki oturma eylemlerinin sürdürüyor. İşçilere Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek ziyareti gelirken, bir süre önce Ankara'daki Abdi
İpekçi Parkı'nda eylem yapan TEKEL işçilerine destek verirken polisin
biber gazlı müdahalesine maruz kalan CHP İstanbul Milletvekili Çetin
Soysal, TEKEL işçileriyle birlikte çevik kuvvet polislerini ziyaret
etti. Polisler biber gazı ve tazyikli su ile müdahele ettiği Soysal ve TEKEL işçilerini bu kez çiçekle karşıladı.
TEKEL
işçilerinin eylemi 38'inci gününde de devam ederken, eyleme katılan
işçilerden bazıları Türk-İş Genel Merkezi önünde oturma eylemi yaparken
bazıları da TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ndeki toplantı salonunda "açlık
grevlerini" sürdürüyor.
Açlık grevi yapan işçilerden dördü rahatsızlanarak ambulanslarla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Rahatsızlanan işçilerden birinin daha önce "ölüm orucuna başladığını" ifade eden Abdurrahman Turanç olduğu öğrenildi.
Gazetecilerin
kısa süreli görüntü almasına izin verilen "açlık grevi"ndeki bazı
işçilerin tansiyon rahatsızlığı yaşamaya başladığı belirtildi.
Türk Tabipleri Birliği üyesi gönüllü doktorların eylemdeki işçilere yönelik sağlık kontrolleri de devam ediyor.
Rahatsızlanan
işçilerin TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nden çıkartılması sırasında dışarda
bekleyen işçilerin yaşananlara tepki gösterdiği gözlendi.
Öte
yandan, TEKEL işçilerine destek olmak için dün (21 Ocak 2010) TÜRK-İŞ
Genel Merkezi önüne gelerek oturma eylemine katılan, Demokratik Sol
Halk Partisi (DSHP) Genel Başkanı Rahşan Ecevit'in sabah saatlerine
kadar işçilerle birlikte beklediği öğrenildi.
Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de TEKEL işçilerine destek ziyaretinde bulundu.
Bu arada TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans da hazır bekletiliyor.
Viziteye çıktılar
Bu
arada, Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu'nu oluşturan sendika
ve odaların Ankara şubelerinin üyeleri toplu şekilde viziteye çıktı.
Çankaya
Belediyesi önünde toplanan katılımcılar "sendikalar göreve, genel
grevi" yazılı pankartın arkasında sloganlar atarak, eylemdeki TEKEL
işçilerinin yanına geldi. KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü
Yusuf Şenol, burada yaptığı konuşmada, TEKEL işçilerinin örnek bir
mücadele verdiğini, bundan sonra da alınacak her türlü eylem kararına
destek vereceklerini bildirdi.
Tekgıda-İş: Çözüme kadar eyleme devam
Tekgıda-İş
Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, TEKEL işçilerinin açlık
grevinin çözüm bulunana kadar devam edeceğini bildirdi. Türkel,
gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKEL işçilerinin eyleminin devam
ettiğini belirtti.
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ve Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile görüştüğünü belirten Türkel,
"Herhangi bir sonuç yok. Ancak önemli olan, görüşme kanallarının
açılmasıdır. Biz elimizi uzattık, gerekli adımların atılmasını
bekliyoruz" diye konuştu.
TEKEL işçilerinin anayasal haklarını
kullandığını dile getiren Türkel, "4-C statüsü resmen kölelik
düzenidir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir düzen yoktur. Açlık grevi
çözüm bulunana kadar devam edecek. Birileri bizi eziyorsa yanlış
yapıyor. Açlık grevindeki işçilerin rahatsızlıkları artıyor. Birine bir
şey olursa bunun hesabını kimse veremez" dedi.
Türkel, açlık
grevi nedeniyle hastaneye kaldırılan üç işçi ile arkadaşlarının
durumuna üzülerek kalp spazmı geçiren bir işçinin sağlık durumlarının
iyi olduğunu ve iki işçinin Türk-İş Genel Merkezi'ne tekrar geldiğini
bildirdi.
Destek ziyaretleri
TEKEL
işçilerinin eyleminin 38. gününde destek ziyaretleri de sürüyor.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un eşi Dilek
Cindoruk, DP Genel Başkanvekili Salih Uzun'un eşi Gamze Uzun, Türk-İş
Genel Merkezi önüne gelerek TEKEL işçilerine destek verdi.
CHP
İstanbul Milletvekili Çetin Soysal de işçilerin bulunduğu alana
gelerek, desteklerini bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilerinin,
"Abdi İpekçi Parkı'ndaki müdahaleden dolayı TEKEL işçilerinden özür
dilediğini" belirten Soysal, "Emniyet Müdürlüğü özür diledi, sıra
Başbakan'a geldi" dedi. Öte yandan, bazı sivil toplum kuruluşları da
işçileri battaniye ve yiyecek maddesi getirdi.
Polislerden çiçekli karşılama
Abdi
İpekçi Parkı'nda eylem yapan TEKEL işçilerine destek verirken polisin
biber gazlı müdahalesine maruz kalan CHP İstanbul Milletvekili Çetin
Soysal, TEKEL işçileriyle birlikte çevik kuvvet polislerini ziyaret
etti.
Çevik kuvvet polisleri, Soysal ve beraberindeki TEKEL
işçilerini, Şehit Emniyet Müdürü A. Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim
Merkezi'nin bahçesinde çiçeklerle karşıladı.
Soysal, Abdi İpekçi
Parkı'ndaki tablonun Türkiye'ye yakışmadığını söyledi. "Feryadını
duyurmak için ülkenin dört bir yanından gelen insanlarımızla birlikte
İstiklal Marşı okuduk bir süre sonra biber gazına maruz kaldık" diyen
Soysal, "En önemli olay, biz emniyetimizi bir anne kadar şefkatli, bir
hukukçu kadar bilgili, bir asker kadar disiplinli görmek istiyoruz. Biz
emniyetimizin barışçıl gösterilerde hoşgörü sahibi olmasını istiyoruz.
Emniyetimizin, barışçıl gösterilerde insanlarımızı potansiyel suçlu
olarak görmemesini istiyoruz ve imzaladığımız uluslararası
sözleşmelerin gereği ne ise örneğin orantılı güç kullanımını
önemsediğimizi belirterek, bu çerçevede davranılması gerektiğini
düşünüyoruz. İşte buluşmayı bunun bir adımı olarak değerlendiriyoruz.
Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'uygarlık bağışlama ve hoşgörü demektir',
yine Hacı Bektaş'ın dediği gibi, 'incinsen de incitme'. Burada yaşanan
acı olayları elbette ki yüreğimizden silmemiz çok kolay olmayacak" dedi.
TEKEL
işçilerinin sesine kulak verilmesini ve daha hoşgörülü yaklaşılmasını
isteyen Soysal, "İşçi arkadaşlarımıza dönük yapılan bu orantısız güç
kullanımını artık unutuyoruz. Sevgiyi, barışı, dostluğu öne çıkaralım
ve insana dost gibi yaklaşalım. Bu ülke hepimizin. Hepimiz birbirimize
sarılalım" dedi