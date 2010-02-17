TEKEL işçilerinden açlık grevine son

T24 -

Açlık grevini bitiren 16 TEKEL işçisi, Türk-İş Genel Merkezi önünde arkadaşlarınca alkış ve sloganlarla karşılandı.İşçiler daha sonra meşalelerle Sakarya Meydanı'na yürüdü.Açlık grevinden çıkan işçilerden Aynur Erbaş, burada yaptığı konuşmada, 65 gündür sürdürdükleri eylemi ''açlık grevi ile taçlandırdıklarını'' söyledi.Erbaş, eylemlerini daha güçlü bir şekilde devam ettireceklerini ifade ederek, ''Kendi irademizle sürdürdüğümüz açlık grevini kendi irademizle bitiriyoruz. Gerekirse tekrar açlık grevi yaparız. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz'' dedi.Daha sonra, açlık grevinden çıkan işçiler, ellerindeki kırmızı ve beyaz karanfilleri Sakarya Meydanı'na gelen işçi arkadaşlarına attı.Açıklamanın ardından bir süre daha istemlerini dile getiren sloganlar atan işçiler, Türk-İş Genel Merkezi önüne döndü.Bu arada, Tekgıda-İş Sendikası'nın 4-C'ye ilişkin geçici maddelerin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtığı öğrenildi.