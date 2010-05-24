Tekel İşçileri Türk-İş'i işgal etti

T24- Başkentte yaptıkları eylemle adlarından söz ettiren Tekel işçileri, İstanbul'da Türk-İş binasını işgal etti. Ancak bölge müdürlüğü yönetimi eylemi demokratik bir hak olarak gördüklerini belirterek işçilere müdahale edilmeyeceğini açıkladı. Bu arada çevik kuvvet ekipleri bina çevresinede tedbir aldı.

Edinilen bilgiye göre; Tekel işçileri, öğle saatlerinde Türk-İş binasını işgal etti. İşçiler camdan aşağıya "Sorumsuz Türk-İş yönetimi ve Mustafa Kumlu" yazılı bir pankart sarkıttı.

Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, Tekgıda-İş Sendikası'na üye Tekel işçilerinin, Türk-İş Başkanlar Kurulu ve 4 konfederasyonun aldığı kararı protesto etmek amacıyla 1. Bölge Temsilciliği'ni işgal ettiklerini bildirdi.

Büyükkucak, yaklaşık 20 Tekel işçisinin saat 13.00 sıralarında Türk-İş'in Taksim Gümüşsuyu'ndaki İstanbul 1. Bölge Temsilciliği'ne sloganlar eşliğinde gelerek içeri girdiklerini belirtti.

Sendikaya gelen işçilerin ''Türk-İş Başkanlar Kurulunun ve DİSK, KESK ve Kamu-Sen dahil 4 konfederasyonun aldığı kararı protesto için süresiz açlık grevi başlattıklarını'' söylediklerini dile getiren Büyükkucak, ''İtirazları var. 'Neden tam gün iş bırakılmıyor, genel eylem yapılmıyor' diye. Yaklaşık 20 kişiler. 70-80 kişinin daha geleceğini söylüyorlar. Şu anda içerideler. Burası mevcut gelen işçileri, ancak aldı. Yer yok. Genel Başkana ulaşamıyorum. Sakin olmamız gerektiğine inanıyorum'' diye konuştu.

İşçiler kendilerine somut bir söz verilmeden işgali bitirmeyeceklerini söylüyor. İşçiler ayrıca iktidar ile birlikte hareket ettiğni iddia ettikleri Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu'nun istifasını istiyor.

Türk-İş 20 kadar işçinin işgaliyle ilgili olarak bunun bir eylem, demokratik bir hak olduğunu ve Türk-İş'in işçilere ait olduğunu söyleyerek polisi aramayacaklarını açıkladı. Ancak çevik kuvvet binanın 50 metre uzağında toplanarak bir olay çıkması halinde harekete geçmek için bekliyor.

İşgalcilerin Cevizli sigara fabrikasında çalışan işçiler olduğu öğrenildi. Tekel işçileri ile Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu arasında 1 Mayıs'ta da gerilim yaşanmıştı. İşçiler, Mustafa Kumlu'yu konuşması sırasında protesto etmişti. Bunun üzerine konuşmasını tamamlayamadan kürsüden indirilen Kumlu, apar topar AKM'ye alınmıştı.