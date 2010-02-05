Tekel işçileri süresiz açlık grevinde

T24 - Türk-İş Genel Merkezi'nde 3 gündür açlık grevi yapan Tekel işçileri, eylemlerini sona erdirdi. İkinci işçi grubu ise bugünden itibaren süresiz açlık grevine başladı.



Açlık grevini sonlandıran işçiler, Türk-İş Genel Merkezi'nin önüne çıktı. Bu sırada dışarıda bekleyen işçiler, sloganlar ve alkışlarla arkadaşlarını karşıladı.













Tekgıda-İş Sendikası Genel Sekreteri Macit Amaç, burada yaptığı açıklamada, sendika olarak açlık grevini tasvip etmediklerini ancak çaresizliğin çaresi olarak bu yolu seçtiklerini söyledi.



Açlık grevindeyken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaları dinlediklerini ifade eden Amaç, Erdoğan'ın, ''6 bin kişinin hesabına yatan paraları çektiğini, 450 kişinin de 4-C'ye müracaat ettiğini'' açıkladığını ifade etti.



Başbakan'ın bu sözleri sırasında salonda bulunan 200 kişinin ''şok geçirdiğini'' öne süren Amaç, ''200 kişi buradaydı. Dışarı çıkmamıştı ve hesaplarıyla oynamamıştı. Birkaç arkadaşımızı görevlilerle bankaya gönderdik. Öğrendik ki kendi istekleri dışında banka işgüzarlık yaparak arkadaşlarımızın hesaplarında bulunan kıdem ve ihbar tazminatlarını fon hesabına aktarmış'' diye konuştu.



Bankanın böyle bir yetkisi olmadığını belirten Amaç, bu konuda bugün bankaya gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.



Mudilerin hesaplarının gizli olması gerektiğini ifade eden Amaç, banka yöneticilerinin veya onlara emir verenlerin suç işlediğini savundu.



Bankanın ayrı bir işgüzarlık yaptığını öne süren Amaç, ''Arkadaşlarımızın bankalarda kredileri var. Arkadaşlarımızın taksitli olan bu alacaklarının tümüne banka el koymuş. Bu da kanunsuzdur, hukuksuzdur. Ortada yapılan bir anlaşma vardır. Banka bu anlaşmayı yok sayarak arkadaşlarımızın hesabına el koyamaz. Bununla ilgili hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz'' şeklinde konuştu.



Dünkü dayanışma eylemine de değinen Amaç, genel grevin, Türkiye'de hayatın durması gereken durumlarda yapılacağını kaydetti.



Dünkü eylemde bazı illerde hayatın durduğunu savunan Amaç, ''25 yıllık işçi sınıfı tarihinde lokal olarak bir iş yeri için böyle bir eylem hiç yapılmamıştır, bu ilktir. Bunu yapanlara teşekkür ediyoruz'' dedi.



İktidarın bu mücadeleyi kırmaya çalıştığını öne süren Amaç, ''Bizim hiçbir arkadaşımızın 4-C'ye gitmesine karşı bir duruşumuz yoktur. Giden iradesiyle gitmiştir. Biz sadece şunu söylüyoruz: Tekgıda-İş Sendikası olarak Tekel işçisi direnme azmini sürdürdüğü sürece onların yanında olacağız, onlarla olacağız, ölüm gerekiyorsa onlarla öleceğiz'' görüşünü dile getirdi.



Başbakan Erdoğan'ın Tekel işçilerinin eylemiyle ilgili sözlerini hatırlatan Amaç, şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan'ın rotası değişmiş. Bir gün bizi kardeş yapıyor, bir gün düşman. Sayın Başbakan'dan şunu istiyoruz: Tekel işçisi eğer bu ülkenin yurttaşı, seçmeni değilse, 72 milyonun içinden sayılmıyorsa o zaman çıksın açıkça söylesin. 'Siz bu ülkenin vatandaşı değilsiniz' desin. Biz de ne olduğumuzu bilelim. Açlık grevine şimdi son veriyoruz. İkinci grup arkadaşımız gelecek. İkinci grup arkadaşımız gelen yoğun talep üzerine süresiz olmasını istemişlerdi. Bu arkadaşlarımızın arzuları doğrultusunda yeni grup süresiz başlıyor. Biz insanların sağlığını önemsiyoruz. Sizden hiç kimsenin canının yanmasını, burnunun kanamasını istemiyoruz. Açlık grevine başlayacak arkadaşlara sesleniyorum: Ne olur sağlığınıza dikkat edin. Sizi sağlık içerisinde çocuklarınıza, ailelerinize göndermek istiyoruz.''



4-C dışında hükümetle her konuyu görüşmeye her zaman hazır olduklarını belirten Amaç, hükümetle masaya oturularak bu konunun tekrar görüşülmeye başlanmasını istediklerini ifade etti.



Amaç, ''Bu iş artık Türkiye'yi yeteri kadar germesin. Hükümeti bu konuda bir kez daha bu çalışanların sesine kulak vermeye davet ediyoruz'' dedi.



Amaç'ın konuşmasının ardından, saat 15.00'ten itibaren Türk-İş Genel Merkezinde süresiz açlık grevine başlayacak işçilerin isimleri okundu.