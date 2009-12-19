TEKEL işçileri kefen giydi

T24- Polis copuna, tazyikli suya, biber gazına ve Ankara'nın ayazına rağmen 'Hak Mücadelesi'ni sürdüren TEKEL işçileri, direnişe devam ediyor.



Geceyi TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde, yere serdikleri kartonlar üzerinde ve konferans salonunda geçiren işçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren genel merkez önünde toplanarak ''Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız'',''Direniş var yılgınlık yok'',''Direne direne kazanacağız' sloganları attı.

Bu arada bazı işçiler temsili kefen giydi ve TEKEL işçileri için ''cenaze namazı'' kılındı.

Ntvmsnbc'nin haberine göre, kefenlerin üzerinde ''Kefeni hazırladık da geldik'',''Kefeni giydik geri dönüş yok'',''Emekli olamadan öldü'' yazılarının olduğu görüldü.





Destek ziyareti

TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdüren TEKEL işçilerini DSP Genel Başkanı Masum Türker ile DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ziyaret etti.



ÇELEBİ: Greve hazırız

Süleyman Çelebi, yaptığı konuşmada, TEKEL işçileri ile onur duyduğunu ve TEKEL işçilerinin mücadelesinin, tüm işçi sınıfının mücadelesi olduğunu söyledi.

TEKEL işçilerinin, verdiği mücadelede yalnız olmadığını belirten Çelebi, ''Şunu bilin size yapılan saldırılar DİSK'e de yapılmıştır, işçi sınıfına da yapılmıştır. Başbakan 'ayaklar baş olursa kıyamet kopar' dedi. Esas kıyamet sizin başbakanlığınızdan dolayı kopuyor. Başbakan bu ülkenin değerlerini üreten işçisini daha tanıyamamış'' diye konuştu.

DİSK olarak TÜRK-İŞ ile elele vererek dayanışmaya söz veren Çelebi, ''Omuz omuza bedeli ne olursa olsun yürümeye, eylem yapmaya, üretimden gelen gücü kullanmaya ve genel greve hazırız. Bütün sendikalara çağrı yapıyorum. Gelin bu TEKEL oyununu bozalım. Buna son verelim'' dedi.



TÜRKER: Bileğini kesme, biletini keselim

DSP Genel Başkanı Masum Türker de hükümetin emekçilere yönelik operasyonlarının devam ettiğini savundu.

Hükümet adına hiç kimsenin emekçilerle muhatap olma cesaretini gösteremediğini öne süren Türker, ''Emek olmadan Türkiye'nin varolamayacağını bilenlerdeniz. Bazı arkadaşlarınız 'AKP'ye oy verdim' diye bileklerini kesiyor. Bileklerinizi kesmeyin, AKP'nin biletini kesin'' diye konuştu.

