T24 - TEKEL işçileri İzmir'de vapur işgal etti. Bostanlı-Konak seferini yapan vapura topluca binen işçiler yetkililer kendileriyle görüşmeden vapurdan inmeyeceklerini duyurdu.





Ankara'da başlattıkları eylemde 30 günü dolduran Tekel işçileri, bu kez seslerini duyurabilmek için İzmir'de vapur işgal etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a seslerini duyurmak için bu eylem yöntemini seçtiklerini açıklayan işçiler, Bostanlı İskelesi'nden ücret ödemeden bindikleri ‘Yalova-1’ vapuruyla Konak İskelesi'ne geldi. Burada yarım saat boyunca kaldıkları vapurun direklerine tırmanıp, yanlarındaki ekmekleri gösteren işçiler, haklarının korunmasını talep etti.





Tekel işçileri sürpriz ve ses getiren bir eyleme imza attı. Bostanlı İskelesi'ne gelen 500 işçi ve ailesi ücret ödemeden, turnikelerin üzerinden atlayarak Konak İskelesi'ne giden ‘Yalova-1’ adlı vapuru işgal etti. Eylemi öğrenen polis de vapurda önlem aldı. Vapurun Körfez ortasında durdurulması olasılığına karşı hem polis yetkilileri kaptan köşkünde yolculuk etti. İşçiler vapura ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’, ‘12 bin Tekel işçisi bedava ekmek aramıyor, kadro ve özlük haklarını arıyor. Bekle Başbakan 15 Ocak'ta Ankara'dayız’ pankartı açtı. Polis, Valilik'e gidecekleri istihbaratı aldığı için Konak Vilayet önünü metal bariyerlerle kapattı. Çevik Kuvvet de Konak İskelesi ve Vilayet önünde önlem aldı.





‘Yalova-1’ vapuru, işçilerin ‘Tayyip 4-C'yi al başına çal’ sloganı atarken vapur iskeleye yanaştı. İşçiler vapurdan inmedi. Kordon vapuruyla Karşıyaka'dan başka arkadaşlarını bekleyeceklerini söylediler. Sık sık ‘Gün gelecek, devran dönecek AKP hesap verecek sloganı’ atan işçiler, vapurun direklerine tırmandı. Yanlarındaki ekmekleri gösteren işçiler, haklarının korunmasını talep etti. Polis ile Tek- Gıda İş Sendikası temsilcileri, işçilerin vapurdan inmesi konusunda görüşme yapıldı. ‘Kordon’ vapuruyla gelen 60 işçinin de katılımından sonra Tek- Gıda İş Sendikası Bölge Temsilcisi Tufan Aysan açıklama yaptı. Aysan, “30 gündür Ankara'da eylem yapıyoruz. Başbakan duymadı. Başbakan'ın duymasını sağlamak için bu eylemimizi gerçekleştirdik. Perşembe akşamı Ankara'ya gideceğiz. Üç gün açlık grevi yapacağız. Daha sonra da ölüm orucuna başlayacağız” dedi. İşçiler ‘Ölmek var, dönmek yok’ sloganı attı.

Aysan, Çalışma Bakanı'nın kendilerine 4-C'yi önerdiğini, ancak asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Özlük haklarıyla birlikte yatay geçiş talep ettiklerini belirten Aysan, “Bize 4-C'de 720 TL maaş verecekler. Ölümüz daha pahalı” dedi. Türk-İş 3'üncü Bölge Temsilci Mustafa Kundakçı da işçilere destek verdik. Kundakçı, yaratıcı bir eylem yaptıkları için işçileri kutladı. Açıklamaların ardından işçiler, Konak Meydanı İlk Kurşun Anıtı önüne kadar yürüdü. 3 sendikacı ve biri türbanlı 3 kadın işçi Vilayet'e giderek sorunlarını ve taleplerini anlattı.