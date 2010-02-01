TEKEL işçileri için uzlaşı çıkmadı

T24 -

'Talepler karşılanmadı, uzlaşı yok'

Hükümet: Adil ve doğru yöntem 4-C

Geniş kapsamlı açlık grevi

Neden eylemdeler?

4-C nedir, ne zaman tanıştık?

TEKEL işçilerinin 4-C kapsamında 49 gündür süren eyleminde Türk-İş Heyeti ve 3 bakan arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç alınamazken, işçilerinin umutları da boşa çıktı.Geçen hafta Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Türk-İş'le yaptığı görüşmeden sonra Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'ya Tekel işçilerinin durumu ile ilgili çalışma yapma talimatı vermişti.Bu kapsamda bugün (1 Şubat 2010) yürütülen görüşme trafiğinden de sonuç alınamadı. Türk-İş heyeti iki kez Başbakanlık'a gelerek görüşmeler yaptı.Görüşme sonrasında açıklama yapan Türk-İş Başkanı Kumlu, 4-C'nin iyileştirilmesi konusunda bir öneriyle gelindiğini beilrterek şunları söyledi: "Şu anda son gelinen noktada 4-C'de kıdem tazminatı yok, onu ödeyelim. İzin yok, bunu 22 güne çıkaralım dediler. Talepler karşılanmadığına göre uzlaşma yok" demektir.Hükümetten 4-C'ye ilişkin bir öneri geldiği öğrenildi. Hükümet görüşmede işçilere 11 ay 22 günlük çalışma olanağı sundu. 4-C'deki çalışma süresi daha önce 10 aydan 11 aya çıkarılmıştı. Ancak 11 ay 22 gün de tatmin edici bir öneri değil, çünkü maaşlar yine düşecek.TRT'de dün (31 Ocak 2010) bir programa katılan Başbakan, "Yasal bir engel yoksa kıdem ve ihbar tazminatıyla işçiler 4-C'ye geçecek" dedi.Erdoğan, gerekirse 4-C'nin içeriğinde değişiklik yapılabileceğini ama sistemin kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Erdoğan, işçilerin eyleminin yasal olmadığını da savundu.Hükümet ile Türk-İş arasında TEKEL işçilerinin durumuyla ilgili yapılan ve uzlaşma çıkmayan toplantının ardından, iktidar kadanından da açıklama geldi.TEKEL işçilerinin durumuyla ilgili hükümet adına Türk-İş'le görüşmeleri yöneten 3 bakan olan Hayati Yazıcı, Mehmet Şimek ve Ömer Dinçer kameraların karşısına geçti.Konuyla ilgili açıklama Hayati Yazıcı'dan gelirken, Bakan, perşembe gününden bu yana yürüttükleri çalışmaları ve Türk-İş heyetiyle yaptıkları görüşmeyi anlattı."4-C kapsamında istihdam edilmelerinin adil ve doğru yöntem olduğu konusunda karar aldık" diyen Yazıcı, "Sorunun çözümü noktasında Türk-İş heyetinin iyileştirme önerilierini de ciddiyetle dinledik.En önemli eleştirileri geçici süre ile emekli olmaları halinde ikramiye alamamalarına ilişkin düzenlemeydi. Çalışmalarımız neticesinde Sayın Kumlu ve arkadaşlarına, emekli olunduğunda 4-B üzerinden ödeme yapılacağını söyledik. İlave olarak ücretlerin yüzde 25-30 dolayında artırdık, ayrıca izinler de 22 güne çıkarıldı.Ancak önerilerimizi kabul etmediler ve ısrarla kadrolu işçi olarak istihdam önerilerini tekrarladılar. 1500 TL ücret dahi verilse 4-C'nin kabul edilmeyeceğini söylediler" dedi."4-C'ye hayır" diyen ve genel grev sloganları atan işçiler, "4-C'ye köle olmayacağız" derken, Tekgıda-İş'ten çeşitli talimatlar geldi.Yarından itibaren açlık grevinin başlatılacağı, greve katılımların öncekiler gibi değil daha kapsamlı olacağı, ilk ayarlamalara göre 1500 kişinin bu eyleme katılacağı belirtildi. Bu eylemin sadece Türk-İş'in önünde değil her çadırda yapılacağı vurgulandı.Daha önce, uzlaşma sağlanamaması durumunda tarih olarak 3 Şubat'ın belirlendiği genel grev için de çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.Tekel işçileri, işyerlerinin özelleştirilmesi nedeniyle özlük hakları ve kamu kurumlarına geçiş hakkı için eylem başlatmışlardı.Hükümet Tekel işçilerinin üretim yapılmayan depolarda çalıştığını belirtip, onları 4-C kapsamına almak istiyor.Mevzuata göre, devlette kalmayı tercih eden Tekel işçilerinin, 2008 yılı sonunda kamu kurumlarına 4-C’li olarak atanması gerekiyordu. Ancak, sendikaların hükümet üyeleri ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde, Tekel işçilerine, meslek kazandırılması için bir yıl ek süre verildi. Bir başka deyişle, Tekel işçileri bu yıldan itibaren 4-C’li olarak çalıştırılmaya başlanacaktı. Ancak Tekel işçileri mevcut haklarının elinden alınmasına karşı çıkıyor ve bu yüzden haftalardır eylem yapıyor.4-C statüsü ise 2004 yılında özelleştirme kapsamındaki işçilerin işsiz kalmasını önlemek amacıyla getirildi. 4-C kelimesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (C) fıkrasından geliyor. 4-C kapsamında çalışanların tanımı bu maddede şöyle yapılıyor. "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesi'nin ve Maliye Bakanlığı'nın görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir."