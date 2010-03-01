TEKEL işçileri için süre doluyor

T24 - Hükümetin verdiği süre doluyor. Eylemdeki Tekel işçilerinin 2 Mart akşamına kadar süresi var. Başbakan bir kere daha uyardı "suistimale izin vermeyiz" dedi. Gözler ise Danıştay'da. Danıştay'ın Tekel işçisinin başvurusunu bugün karara bağlaması bekleniyor.







Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam itibarıyla Tekel işçilerinden 4/C'ye başvuranların sayısının 3 bin 200'e ulaştığını belirterek, "Salı akşamı tabloyu görüp ondan sonra yasalara ters, hukuka ters herhangi bir duruma ülkemizde artık daha fazla tahammül edemeyiz. Çünkü bu istismar edeliyor. bu suiistimal ediliyor. bunun istismarına, suiistimaline fırsat veremeyiz" dedi.



Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın ev sahipliğinde Yeni Başbakanlık'ta yapılan "19. AB Reform İzleme Grubu Toplantısı"na ilişkin açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Tekel işçilerinin 4-C'ye geçmesi konusunda sürenin dolmasının ardından bir sonuç elde edilmemesi halinde "hükümetin nasıl bir adım atacağının" sorulması üzerine Erdoğan, "Şimdi bizim atacağımız adım, yasalara ve hukuka uygun olan adım olacaktır. Bunun dışında bir adım asla olmaz. Şu ana kadar biz, daha önce de söylediğim gibi sabrettik ve elimizden gelen her şeyi yaptık... Dün akşam itibarıyla 4/C'ye başvuranların sayısı 3 bin 200'e ulaştı. Salı akşamı tabloyu görüp ondan sonra yasalara ters, hukuka ters herhangi bir duruma ülkemizde artık daha fazla tahammül edemeyiz. Çünkü bu istismar edeliyor. Bu suistimal ediliyor. Bunun istismarına, suistimaline fırsat veremeyiz" cevabını verdi.



İki gün kala, bir kere daha uyardı. Hükümetin verdiği süre bitiyor. 2 Mart son gün.



İşçiler ise müdahale ihtimaline hazırlıklı. Tek-Gıda-İş Başkanı Mustafa Türkel, "Böyle bir müdahale yapılması durumunda biz çadırlarımızı yeniden kuracağımızı da söyledik. Bu sefer daha düzgün daha anlamlı çadırlar kurarız. Biz burada hukukumuzu korumak için buradayız" dedi.



İşçiler de aynı görüşte, başka çadırda ya da başka bir sokakta eylemlerine devam edeceklerini söylüyorlar.



Ve onlar beklemeye devam ederken gözleri Danıştay'da.



4/C statüsüne geçme süresiyle ilgili kararnamenin iptali için Danıştay'a başvurmuşlardı. Danıştay'ın haftanın ilk iş gününde öncelikli olarak bu başvuruyu sonuçlandırması bekleniyor.







