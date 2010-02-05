TEKEL işçileri için Cumhurbaşkanı'ndan randevu talebi!

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Bugün (5 Şubat 2010) 6 sendika konfederasyonu Ankara'da bulunan KESK Genel Merkezi'nden bir araya gelerek, dün (4 Şubat 2010) TEKEL işçilerine destek vermek için gerçekleştirilen "1 günlük iş bırakma eylemi" ve bunun yankılarıyla, bundan sonra atılacak adımlarla bir toplantı gerçekleştirdiler.Toplantısı sonrası bir açıklamada bulunana Türk-İş Sendikası Başkanı Mustafa Kumlu, eylemlerinin 53. gününde olan TEKEL işçilerinin sorunlarının çözülmesi için Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan randevu talep edeceklerini ifade etti.Kumlu, gerçekleştirilen toplantıda olayın mücadelenin hukuki boyutuyla ilgili atılabiliecek adımların gerçekleştirilmesi için de konfederasyon hukukçularının bir araya gelecekleri söyledi.Eyleme uluslararası destek arayışı içinde de olacaklarının belirten Kumlu, bu anlamda dayanışmanın sağlanabilmesi için girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.Kumlu, uzlaşma gayretlerine rağmen taleplerinin "haksız" olduğu kanaatinin sürüdülmesi nedeniyle daha yaygın ve etkin eylem kararı almak için 12 Şubat 2010 tarihinde, saat 10.00'da Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi'nde yeniden bir araya gelinmesinin kararlaştırıldığını söyledi.