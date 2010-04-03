TEKEL işçileri Gandhi'yi örnek alacak

T24

Kalabalık yürümeyin

Türkel’i polis kurtardı

Emniyet: Uç gruplar var

Türk-İş’e siyah çelenk



Zincirli destek

Kameramana 8 dikiş atıldı

Gandhi’yi örnek aldılar

4/C

Türk-İş önünde 78 gün süren direnişlerine Danıştay’ın 4/C kararıyla 2 Mart’ta ara veren TEKEL işçileri, 24 saatlik Ankara ziyaretlerinin başında olduğu gibi sonunda da polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Milliyet gazetesinin haberine göre, sert müdahalelerden usanan TEKEL’ciler Gandhi’nin “tuz yürüyüşünü” örnek alarak, Ankara’ya yürüme kararı aldı. Ankara’ya önceki gün gelen işçiler, Türk-İş önüne gitmelerine izin verilmeyince polisle köşe kapmaca oynadı. Kent girişinde otobüsleri durdurulan, tek tek kameraya çekilip “fişlenen” işçiler, akşam da Türk-İş’e 200 metre uzaklıktaki Sakarya Caddesi’ne girmeyi başardı. Geceyi burada geçirmek isteyen işçiler, polisin müdahalesiyle caddeden ayrılmak zorunda kaldı.12 bin polisin bulunduğu Ankara’da 7 bini aşkın polisin ablukası altında 24 saat geçiren işçiler, dün sabah yeniden Türk-İş’e gitmeyi denedi. Ancak barikat kuran polis, 5-10 kişilik grupların bile toplu olarak caddeye girmesine izin vermedi. İşçilere saat 09.00 sıralarında biber gazıyla müdahale edildi.Bir işçinin fenalaştığı müdahale sonrası, “Katil emniyet, katil AKP”, “Biz Filistin, siz İsrail” sloganları atan grup oturma eylemi başlattı. Bu sırada caddeye giren diğer TEKEL işçileri ve vatandaşlar da eyleme destek verdi. Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, Türk-İş önünde basın açıklaması yapmanın yasal hakları olduğunu, açıklamadan sonra dağılmayı planladıklarını belirterek, “Bugün de açıklama yaptırılmazsa, Türkiye’deki tüm TEKEL işçilerini buraya çağırırız” dedi. Sabah caddeye, diğer vatandaşlar gibi birer birer giren 30 işçi de barikatın Sakarya Caddesi tarafında oturma eylemi yapıp slogan attı. Görüşmelerden sonra cadde girişindeki barikatı kaldıran polis, Türk-İş’e gidilmesini ise bir başka barikatla engelledi.Türk-İş’e 100 metre uzaklıkta kalabalığa seslenen Türkel, 3 Haziran’da 3, 4 Temmuz’da 4 gün süreyle Ankara’da olup eylem yapacaklarını bildirdi. Türkel, ağustosa kadar özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapılmaması halinde, işçilerin ağustos başında eş ve çocuklarıyla, dönmemek üzere Ankara’ya geleceğini söyledi. Türkel’in, “Eylemimiz bitmiştir. Evlerinize dönebilirsiniz” sözleri Türk-İş önünde basın toplantısı yapılmasında ısrarlı olan bir grup TEKEL işçisi ve eyleme destek veren sol grupların tepkisine neden oldu. Grup, Türkel’in üzerine yürüdü. Bir dükkânda sıkışan Türkel’i polis kurtardı.Bu arada, Ankara Emniyet Müdürlüğü, TEKEL işçilerine yönelik müdahaleyle ilgili olarak savunma yaptı. TEKEL işçileri arasında “uç grupların” bulunduğu belirtilen yazılı açıklamada, Türkel’in eylemci grupların elinden kurtarıldığı kaydedildi. Eylemin valilik kararıyla yasaklandığı, TEKEL işçilerinin de kanunsuz gösteri düzenlemek istediği vurgulanan açıklamada, “TEKEL işçilerinin olmadığı toplulukların çıkardığı olaylarda, 2 kişi gözaltına alındı” denildi.Polisin yoğun güvenlik önlemi almasına karşın dün korsan eylem gerçekleştiren TEKEL işçileri Türk-İş Genel Merkezi'ne, "Türk-İş ve hükümeti kınıyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı.İzmir’de Devrimci Liseliler (Dev Lis) üyesi 10 kişi, TEKEL işçilerine destek için kendilerini İzmir Ticaret Borsası’nın kapısına zincirledi. Polisler zincirleri kesip protestocuları gözaltına aldı.İşçilerin büyük bölümü alanı terk ederken, çoğunluğu öğrenci bir grup ise oturma eylemini sürdürdü. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği grup, taşla karşılık verdi. Yaralanan Habertürk kameramanı Ümit Yalman’ın başına 8 dikiş atıldı. Protestocu gruptan 3’ü kadın 14 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında bir avukat ise serbest bırakıldı. İşçiler öğle saatlerinden itibaren memleket-lerine dönmeye başladı.78 günlük direniş sırasında, polisin sert müdahalelerine karşılık vermeyen ve “Gandhi” taktiği uyguladıklarını söyleyen TEKEL işçileri, önceki gün ve dün yaşanan olayların ardından çareyi yine yöntemde buldu. İşçiler, İngilizlerin Hindistan’daki tuz tekelini protesto ederek sivil itaatsizlik kampanyası başlatan Gandhi’yi örnek alacak. İşçiler, 1930’da Hindistan’da 24 gün süren bir yürü-yüş gerçekleştiren, tekele rağmen yolculuğu boyunca tuz toplayan Gandhi gibi yürüyüş düzenleyecek. İşçiler, tespit edilecek bir tarihte çeşitli illerden Ankara’ya yürüyecek.Tek Gıda-İş’in açtığı dava sonunda, Danıştay, 1 Mart’ta, işçilerin 4/C kadrosuna geçmeleri için 30 gün süre verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu. Davayı esastan karara bağlayacak olan Danıştay’ın, sendikanın 4/C statüsünün iptali için açtığı davada da Anayasa Mahkemesi’ne başvurması bekleniyor. Danıştay, daha önce farklı bir davada, statünün bütünüyle iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gitmişti. Türkel, 1 Ağustos’a kadar kararların çıkmasını beklediklerini söyledi.