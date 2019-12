TEKEL işçileri eylemlerine 'mola' verdi

T24 -

Tekel eylemi 78'inci gününde sona erdi. Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, 'Bu mücadele burada bitmedi' derken eyleme, 15-20 gün mola vereceklerini belirtti. Türkel, 1 Nisan'da 1000 işçinin Ankara'ya gelip bir gece kalacaklarını bildirdi. Türkel, hükümetle uzlaşmak istediklerini de söyledi.



Danıştay’ın 4-C’ye geçiş için 30 günlük süre düzenlemesinin yürütmesini durdurması kararının ardından, son dönemdeki işçi direnişinin simgesi haline gelen Tekel işçilerinin 78 gündür Ankara’da direnişlerine ev sahipliği yapan çadırları teker teker boşalttı. Ancak hükümet bir aylık süre içinde 4-C sözleşmesinde işçilerin lehine bir düzeltme yapmaya yanaşmazsa binlerce işçi 1 Nisan’da tekrar Ankara’ya gelip oturma eylemi yapacak. Ayrıca, hükümet yetkilirenin miting, toplantı gibi etkinliklerinin bulunduğu yerde Tekel işçileri eyleme gidecek.





Uzlaşma önerisi





Tek-Gıda İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, dün saat 13:00 itibarıyla çadırların kaldırılacağını açıklarken, hükümete eylemlerine ara verdiklerini ‘Danıştay’ın iptal ettiği ‘bir ay içinde 4-C’ye geçilecek’ hükmü için de uzlaşma önerisinde bulundu. Ayrıca Türkel, 78 günlük direnişleri sürecinde bazı sendika başkanlarının şubelerine Tekel direnişine destek verilmemesi konusunda talimat verdiklerini de açıkladı. ‘Bu süre içinde Türk-İş veya sizin Başbakan Erdoğan ile görüşme talebiniz olacak mı?’ sorusunu Türkel, sürecin hükümet ve kendileri açısından önemli olduğu şeklinde yanıtladı.



Yargının çok önemli bir görev yerine getirdiğini belirten Mustafa Türkel, “Bu süreç, tam herkes için her şeyin bittiği, tıkandığı yerde yeniden bir konuşma için fırsat olacaktır. Hem hükümet kanadı hem de biz, bu süreçte tekrar bu kararları aşmanın yolunu deneyeceğiz” diye konuştu.





Yargıya teşekkür



Başkan Türkel, konuşmasına öncelikle basın mensuplarına bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek başladı. Türkel, işçilere 78 gündür kucak açan, ekmeklerini paylaşan, kazançlarından vazgeçme pahasına desteklerini esirgemeyen Türk-İş Genel Merkezinin bulunduğu Sakarya Caddesi esnaflarına, işçilerin ısınması için odun ve yemek yardımında bulunan Çankaya Belediyesi’ne, AKP hariç parlemento içinde dışında bulunan partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve işçilere sabah 5’te yemek dağıtan öğrencilere teşekkür etti. Ayrıca Türkel, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına atıfta bulunarak, yargı mensuplarına teşekkürlerini sunarak, yargının bağımsızlığını engelleyecek adımların karşısında olduklarını söyledi.





Bölünmeye Tekel yanıtı



Mustafa Türkel, ‘Türkiye bölünüyor’ tartışmalarının gölgesinde eylemlerini yaptıklarını belirtirken, “Biz bu süreçte kardeşçe, kol kola bir mücadele verdik. Türkiye emeğin gücünü, sihrini gördü. Ayrışmadan insanların kardeşçe nasıl yaşayabileceği ortaya konuldu. Tekel işçilerine hiçbir şey veremezsek bunu vermiş olmanın gururunu yaşayacağız” dedi.





Baskı yapıldı



KESK, DİSK, Kamu-Sen’e yanlarında oldukları için teşekkür eden Türkel, bazı sendikaların şubelerine Tekel işçilerine destek olmamaları konusunda baskı yaptıklarını açıkladı. Mustafa Türkel, Eylem sürecinde bazı konfederasyonların, attıkları imzalar daha kurumadan mücadelelerine engel olacak tavırlar içine girdiklerini kaydetti. Mustafa Türkel, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Türkiye işçi sınıfı içinde öyle sendikalar biliyoruz ki alınan kararın gerçekleşmemesi için adeta şubelerine talimat vererek, ’Bu bizim işimiz değildir’ dercesine dört konfederasyonun aldığı kararların uygulanmasına engel oldu. Türk-İş’e bağlı bir kaç sendikamız hariç, sahip çıkmadıkları 4 Şubat’taki eylem bütün olumsuzluklara rağmen başarılı olmuştur.



Konfederasyonumuza bağlı bir kaç sendika hariç bu mücadelede maalesef sendika önderleri sınıfta kalmıştır. Burada 80 gün boyunca bu mücadelenin daha nasıl olduğunu görmeden, bu kapıdan geçmeyen onlarca sendika yöneticisi var. Bu mücadelenin bir şekilde başarısızlığa uğramasını isteyen sendikacıların olduğunu biliyoruz. Şubelerine böyle talimat veren sendika başkanları olduğunu biliyoruz. Bu yaşananlar bizi oldukça incitmiştir, üzmüştür.”





Kumlu’ya mesaj





Kısa bir süre önce Türk-İş Genel sekreterliğinden istifa eden Türkel, konuşmasında ‘genel greve’ iş bırakma eylemi denilmesi ricasında bulunan Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu’ya da mesaj vermekten kaçınmadı. Türkel, Türkiye’de genel grev ve dayanışma grevinin uluslararası sözleşmeler çerçevesinde artık suç olmadığını, belirten Türkel, “Artık grev lafını kullanmaktan çekinmeyin” dedi.





Hükümete uyarı



Türkel, 1 Nisan’da bin işçinin Ankara’ya gelip bir gece kalacaklarını, ertesi gün belirledikleri eylem takvimini kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, sendika olarak Türkiye’nin her yerinde her türlü eylemliliği serbest hale getireceklerini söyledi. Türkel, “Buradan bir kez daha iktidar partisine söylüyoruz, bu süreci iyi kullansınlar. Çünkü Türkiye’nin neresinde olursa olsun iktidar partisi mensuplarının sokaklarda rahat gezmesine izin vermeyeceğiz.



Bu sorun çözülmeden nerede olursa olsun sayın bakanların, sayın Başbakanın mitinglerinde, toplantılarında, her yerde Tekel işçisi olacaktır. Bunu asla akıllarından çıkarmasınlar” diye konuştu.



“Bu mücadele burada bitmedi” diyen Mustafa Türkel, 78 gün boyunca işçilere destek olan esnafı ziyaret ederek, çiçek verdi ve baklava ikram etti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen işçilerin kaldığı çadırların bir kaçı kaldırılmadı. 1 aylık süre içinde hükümetle bir uzlaşma sağlanamaması durumunda binlerce işçi Ankara’da 1 Nisan’da bir araya gelecek.



Ayrıca konfederasyonların aldığı karar çerçevesinde 26 Mayıs’ta genel grev de dahil bu süreç içinde yapılan programların en etkili şekilde uygulanması için yol haritası çizilecek. Türkel’in basın toplantısı bittikten sonra Türk-İş genel merkezi önünde toplanan bir grup, çadırların kaldırılması kararına itiraz ederek, kararı protesto etti. Kararı protesto eden gruptakilerle bazı Tekel işçileri tartıştı.





‘İşleme girmeyen 4-C dilekçelerini geri alın’



Danıştay’ın kararının ardından 4-C’ye geçen işçiler için sürecin nasıl işleyeceği yönündeki bir soruya karşılık Mustafa Türkel, şunları söyledi: “Biz göre Danıştay’ın bu kararından sonra arkadaşlarımız dilekçelerinden sarfı nazar etme hakkına sahipler. İkincisi bizim elimizdeki rakam 3 bin 100 civarında. Bu rakamın da büyük kısmı işleme konmamış. Bu arkadaşlarımız dilekçelerini geri alabilirler. Şu anda işsiz kalmış olan 8 bin 300 kişiyi konuşmuyoruz. Bunun dışında 2 bin 400 civarında da Tekel’de şu anda var olan işletmelerde çalışan arkadaşlarımız var. Biz toplamda hâlâ 11 bin kişiyi konuşuyoruz. 1 Nisan’dan itibaren başlayacağımız eylemlilikte o işletmelerde üretimi durdurma da dahil mücadelemizi olabildiğince yaygınlaştıracağımızı söyledik. Çünkü orada çalışan arkadaşlarımız da en geç mayıs, bilemediniz haziran ayı içinde işsiz kalacaklar.”