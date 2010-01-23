'TEKEL işçileri, bölgeyi tahliye edin!'

T24 - Ankara Valiliği, Türk-İş Genel Merkezi çevresindeki eylemlerini sürdüren Tekel işçilerinin, ''çevreyi rahatsız ettikleri'' gerekçesiyle bölgeyi tahliye etmelerini istedi.



Ankara Valiliğinin ''çevreyi ve esnafı rahatsız ettikleri'' gerekçesiyle Tekel işçilerinin bölgeyi tahliye etmesi yönünde Tekgıda-İş Sendikasına yazı gönderdiği öğrenildi.



Sendika Genel Sekreteri Mecit Amaç, valiliğin daha önce de bu yönde yazılar gönderdiğini ve bu yazılara yanıt verdiklerini söyledi.



Amaç, valilikten dün gelen yazıya da pazartesi günü cevap vereceklerini belirterek, ''Biz demokratik haklarımızı kullanıyoruz. Burada kimseyi rahatsız etmiyoruz. Esnaf bize yardımcı oluyor. Gündüz iş yeri olarak kullandıkları yerleri, gece dinlenmemiz için bize tahsis ediyorlar'' diye konuştu.



Türk-İş Genel Merkezi önündeki eylemcilere gün boyu çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, sendikalar ve öğrenci gruplarından destek ziyaretleri yapıldı. Ziyaretçiler, işçilere gıda maddeleri, giyecek ve battaniye dağıttı.



DSP İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş, burada yaptığı konuşmada, işçilerin haklı mücadelesini desteklediklerini söyledi.



''Biliyorum ki İş Güvencesi Yasası'nı çıkaran Ecevit de yanınızda'' diyen Ağırbaş, emeğin değerini bilen bir parti olarak işçilere desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

