TEKEL işçileri Ankara yolunda

T24 - Tekel işçilerine destek vermek isteyen KESK üyelerine polis Ziya Gökalp Caddesi'nde müdahale etti.



Tekel işçilerinin 1 ay sonra yeniden eylem yaptığı Ankara'da gergin bir gün yaşanıyor.



Tekel işçilerini desteklemek amacıyla Ziya Gökalp Caddesi'nde bekleyen KESK üyesi gruba polis müdahale etti.



KESK üyesi grup, yaklaşık üç saat süren beklemenin ardından caddenin Kolej istikametine giden yönünü trafiğe kapatmak istedi. Grubu çevreleyen çevik kuvvet polisinin kurduğu barikata yüklenen grup, eylemlerinin ''yasadışı'' olduğu belirtilerek, ikaz edildi.



Polisin ikazını dikkate almayan grubun barikata yüklenmeye devam etmesi üzerine göz yaşartıcı gazla gruba müdahale edildi.



Ziya Gökalp Caddesi üzerinde gerçekleşen kısa süreli arbedenin ardından gruptakiler, Dr. Mediha Eldem sokağına girdi. Buradan çevik kuvvet polisine taş atan gruptakiler, tekrar polis barikatının önüne gelerek, sloganlarla protesto gösterisi yaptı. Gruptakiler daha sonra Adakale Sokak'ta oturma eylemi başlattı.



Olaylar sırasında, Ankara Valisi Kemal Önal ile Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in bulunduğu emniyete ait bir helikopter yerdeki ekipleri yönlendirdi.





Gözler Tuna Caddesi'nde



Türk-İş Genel Merkezi'nin bulunduğu Tuna Caddesi'nde ise bekleyiş sürüyor. Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu'nun İçişleri Bakanı Beşir Atalay'la görüşmesinin sonucu bekleniyor.



KESK Genel Başkanı Sami Evren ve beraberindeki bir grup konfederasyon üyesi, Tuna Caddesi'nde işçilerin yanına geldi. Evren, burada yaptığı açıklamada, Ankara Valiliğinin Kızılay ve Türk-İş binası çevresinde aldığı güvenlik önlemlerini eleştirdi.



Evren, ''Sanki bu bölgede sıkıyönetim var. Sanki darbe oldu. Tekel işçileri, biz, bu ülkenin insanı değil miyiz'' diye konuştu.



Evren, Türk-İş başta olmak üzere bütün işçi ve memur konfederasyonlarının başkanlarını, sendika yöneticilerini işçilere sahip çıkmaya çağırarak, ''Barikatın önüne gelin ve hep beraber istediğimiz yere gidelim'' dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi de işçilerin kendi yuvaları olan TÜRK-İŞ'e sokulmamalarının doğru olmadığını ifade ederek, ''Sadece bir gün eylem yapıp gideceklerdi. İçişleri Bakanı'nı göreve çağırıyorum'' dedi.





Ankara'ya giremediler



Bu arada 4C statüsüne geçmeyi kabul etmeyerek Ankara'da eylem yapmak için çevre illerden gelen eylemcileri taşıyan otobüslerin şehre girişlerine izin verilmedi.



Sabah erken saatlerinde ana güzergahlarda polisler, eylemcileri taşıdığı tespit edilen ve plakaları önceden bildirilen otobüsleri durdurdu. İşçi temsilcileriyle konuşan polis yetkilileri, işçilere Ankara Valiliğinin kararını hatırlatarak eylemin yasa dışı olduğunu ifade etti.





Türk-İş önünde toplanamadılar



Çeşitli illerden gelen Tekel işçilerinin Türk-İş önünde toplanmalarına izin verilmedi. Ankara'ya ulaşan işçilerden bir bölümü sabah saatlerinde Mithatpaşa Caddesi'nde bir araya geldi.



Sendikanın çağrısı üzerine Türk-İş Genel Merkezi önüne gitmek isteyen işçiler, yolların çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatılması nedeniyle genel merkeze ulaşamadı.



Slogan atan işçilerin sayılarının artması nedeniyle Mithatpaşa Caddesi zaman zaman trafiğe kapandı. Polis de işçilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.









