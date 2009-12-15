TEKEL işçileri Ankara soğuğunda eylemde

Tek-Gıda İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, TEKEL işçilerinin bekleyişlerini gece boyu sürdüreceğini belirterek, ''Bugün de yarın da öbür gün de buradayız. Ta ki Başbakan sesimizi duyana kadar'' dedi.

TEKEL işçilerinin, AK Parti Genel Merkezi yakınında Yaşam Sokak'taki eylemi devam ediyor.

Türkel, işçilerin yola çıkarken kararlılıklarını ortaya koyduğunu ifade ederek, ''Şu ana kadar yapılan görüşmeler olsa da biz gece buradayız'' diye konuştu.

İşçilerden ''iradeli, sabırlı ve inançlı davranarak sonuç almalarını'' isteyen Türkel, ''Bugün de yarın da öbür gün de buradayız. Ta ki Başbakan sesimizi duyana kadar'' şeklinde konuştu

Türkel, işçilerden geceyi sakin bir şekilde geçirmelerini de istedi.

-''BU UĞURDA ÖLÜM VARSA HOŞ GELİR SEFA GELİR''-

AK Parti yetkilileri ile gün boyu yaptıkları görüşmelerin sonuçları hakkında bilgi veren Tek-Gıda İş Genel Sekreteri Mecit Amaç da eylem yapan işçilerin, işlerine ekmeklerine sahip çıkmak için Ankara'ya geldiklerini belirterek, sonuç almadan gitmeyeceklerini söyledi.

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu Başkanlığındaki heyetin ilk olarak görüştüğü Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kendilerine ümitvar birşey söylemediğini ifade eden Amaç, Şimşek'in 4/C ile ilgili 70-80 bin kişi olduğunu, sadece TEKEL'e mahsus bir düzenleme olmayacağını söylediğini aktardı. Amaç, Bakan Şimşek'e ''Bizi onlarla karıştırmayın, biz özelleştirme mağduru değil, kapatma mağduruyuz'' dediklerini söyledi.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ile de 1.5-2 saat süren bir toplantı yaptıklarını belirten Mecit Amaç, Kapusuz ve Yazıcı'nın söylenenleri tek tek not olarak Hükümet'e ve Başbakan Erdoğan'a ileteceklerini söylediklerini bildirdi.

Amaç, Kapusuz ve Yazıcı'nın kendilerine ''soğukta bekliyorsunuz, kadınlar ve bebekler var. Bu biraz zaman alabilir. Arkadaşların zarar görmesini istemiyoruz, dönerseniz iyi olur'' dediğini belirtti.

Amaç'ın bu sözleri üzerine işçiler ''ölmek var, dönmek yok'' şeklinde slogan attı.

''Artık gidip gelecek zamanımız ve takatimiz yok. Biz yetkili birinin bizi tatmin edecek açıklaması olmadan dönmeyeceğiz'' diyen Amaç, işçilerin ailelerini yaşatmak için uğraştığını belirtti. Amaç, ''Bu uğurda ölüm varsa hoş gelir sefa gelir'' dedi.

Bu arada TEKEL işçilerinin, aşırı soğuk havadan korunmak için ateş yakarak, ısınmaya çalıştıkları görüldü.