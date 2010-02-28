TEKEL işçileri AİHM'ye gidiyor

T24 - Tekel işçileri, Danıştayda açılan davalara ilave olarak direnişlerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacak hukuki süreci başlattı.





Türk-İş, DİSK, Türkiye Kamu-Sen ve KESK’in hukukçularının yaptıkları ortak değerlendirmenin ardından vardıkları karar doğrultusunda Tekel işçileri, ilk adımı attı. Bu kapsamda işçiler, konfederasyonların hukukçuları tarafından hazırlanan dilekçeyi ayrı ayrı imzalayarak nüfus kağıdı fotokopileri ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na sundu. İşçiler, taleplerinin kabul edilmemesi halinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aleyhine idare mahkemesinde dava açacak. Mahkemeden istenen sonucun alınamaması ve iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından konuyu AİHM’e taşıyacak.





Sözleşmemiz feshedildi



İşçiler, sundukları dilekçede Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş’ye bağlı Yaprak Tütün İşletmesi Müdürlükleri’nde çalışırken, iş yerlerinin kapatılması nedeniyle iş sözleşmelerinin 31 Ocak 2010’da feshedildiği anımsatarak, işletmelerin, başkanlığın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun gereğince yürüttüğü özelleştirme programı dahilinde kapatıldığı belirtildi. Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:





Mağdur edilmekteyiz



Kanunun, ‘Kuruluşlardaki Personelin Nakli’ başlıklı 22’nci maddesinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tabi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan kişilerin diğer kamu kuruluşlarına nakil olmasına olanak tanıyor ve bu kişiler özelleştirme uygulamaları sonucunda mağdur olmuyor. Ancak ben işçi olarak çalıştığımdan, bu madde yerine 4046 sayılı Kanun’un 21. maddesi kapsamında işleme tabi tutulmakta ve işimi kaybederek mağdur edilmekteyim.





Dinçer: Süre 2 Mart’ta dolacak 4-C’ye gelin



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Tekel işçilerinin 4-C statüsünde çalıştırılmak için başvuru süresinin 2 Mart’ta dolacağına dikkat çekerek, “İşçilere ısrarla müracaat etmelerini tavsiye ediyorum. Bunu yapmayacaklarsa o zaman sendikalarından iş garantisi istesinler” dedi. Dinçer, “Şayet mart ayının 2’sine kadar müracaat ederlerse yeni bir işleri olacak” diye konuştu.





Vali: Bu eylemin bir sonu olacak



ANKARA Valisi Kemal Önal, Tekel işçilerinin eylemi ile ilgili, “Sanıyorum bir iki gün içinde hepimizi memnun edecek gelişmeler olacak. İşçiler haklı olduklarını varsaydıkları konuda düşüncelerini yeteri kadar kamuoyuyla paylaştı” dedi.





