Tekel fabrikasına el altından satış

T24- Tekel'in Paşabahçe'deki içki fabrikasını geçen sene 303 milyon liraya alan As-Asya'nın, henüz bu parayı bile ödemeden fabrikayı el altından 375 milyon liraya (250 milyon dolar) satışa çıkardığı iddia ediliyor.

















Ekonomist Dergisi' nden Okhan Şentürk'ün haberine göre, eğer satış gerçekleşirse As-Asya Gayrimenkul, cebinden bir kuruş para çıkmadan 7 ayda 72 milyon lirayı cebine indirmiş olacak.Şirket, satış iddialarını kabul etmezken, müteahhit Ali Ağaoğlu, arazi için 'evet aracılar vasıtası ile bize teklif ettiler' dedi.





As-Asya Gayrimenkul, Haziran ayında yapılan ihalede Beykoz Paşabahçe'de ve tam deniz kenarında bulunan fabrika arsası için 303 milyon liralık teklif vermişti. Ancak şirket ve sahibi Mümin Gökalp'ın adı daha önce iş çevrelerinde hiç duyulmadığı için ihale ile ilgili büyük soru işaretleri oluşmuştu.

El altından satış



Tekel işçileri, Ankara’da kamuoyuna seslerini duyurmak için açlık grevi dahil eylem üstüne eylem yaparken, kurumun özelleştirilen bir fabrikasının el altından satışa çıkarıldığı bildiriliyor. Tekel’in Beykoz Paşabahçe’deki içki fabrikasını özelleştirmeden 303 milyon liraya satın alan Adana merkezli As-Asya Gayrimenkul’ün patronu Mümin Gökalp’in tesisi 250 milyon dolara satışa çıkardığı iddia ediliyor.



Tekel işçileri, geçen Kurban Bayramı’ndan bu yana Ankara’da hak mücadelesi veredursun, piyasada, Tekel’in özelleştirme yoluyla satılan fabrikalarından birine ilişkin bir satış haberi konuşuluyor.



Tekel’in Beykoz Paşabahçe’deki içki fabrikasını 15 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen ihalede 303 milyon 100 bin lira gibi rekor fiyatla satın alan Adana merkezli As-Asya Gayrimenkul’ün patronu Mümin Gökalp’in, burayı el altından satışa çıkardığı iddia ediliyor.





"3 milyonu bile bulmaz"



Gökalp’in aracılar vasıtasıyla satışa çıkardığı Paşabahçe içki fabrikası için 250 milyon dolar talep ettiği belirtiliyor. Burada belirtmekte fayda var. Gökalp’in 15 Haziran 2009’da özelleştirmeden 303 milyon liraya satın aldığı Paşabahçe içki fabrikasının değeri, o günün döviz kuruyla 197.5 milyon dolara denk gelmekteydi. Gökalp, fabrikayı talep ettiği 250 milyon dolara satmayı başarabilirse bir yılda buradan 52.5 milyon dolar kâr etmiş olacak.



Mümin Gökalp’in eski ortağı emlakçı Mesut Yurter ise geçen temmuz ayında Doğan Haber Ajansı’na birlikte çalıştığı Mümin Gökalp için, “Bırakın 303 milyonu, 3 milyon lirayı bulamaz” şeklinde bir yorumu yapmıştı.



Müşteri arıyor



1933’te 160 bin liraya satın alındı

Tekel’in Paşabahçe Rakı fabrikası, Tekel’in 2004’teki satışının ardından üretimine son verdi. Tekel’in Paşabahçe’deki fabrikası, bir kamu kuruluşu olarak tanınmasına rağmen özel bir girişimle kurulmuştu. 1922’de Hasan Hulki Bey, 1900’lü yıllardan beri sahilde mum üretimi yapılan bir tesisi satın alarak, alkollü içki üretimine geçti. 1 Ekim 1933 tarihinde devlet, tesisi, Hasan Hulki Bey’den 160 bin liraya satın alınca, tesis Paşabahçe Tekel Fabrikası olarak resmen çalışmaya başladı.





Tekel’in Paşabahçe’deki arazisi toplam 54 bin 870 metrekare alana sahip. Ayrıca tesisin 3 bin 935 metrekarelik iskele ve rıhtımı mevcut. Söz konusu rıhtım ve iskelenin üst kullanım hakkı, Maliye Bakanlığı tarafından 49 yıllığına arazinin sahibine tahsis edildi. Arazinin 500 metre genişliğinde sahili bulunuyor.





Aracılar vasıtasıyla birçok işadamının kapısını çalan Gökalp, arazi için henüz ciddi bir müşteri bulmuş değil. Bu duyumdan yola çıkarak, Mümin Gökalp’i aradık. Gökalp’e ulaşamadığımız için avukatı olan Nilgün Merzeci’ye ulaştık. Paşabahçe içki fabrikasını satışa çıkardıkları yönündeki duyumumuzu yalanlayan Merzeci, Mümin Gökalp’in önümüzdeki günlerde özelleştirme teminatını yatırarak, burada farklı bir gayrimenkul projesi planladığını söyledi.



Mümin Gökalp, CNBC-e Business Dergisi’nin Eylül 2009 tarihli sayısında yer alan röportajında Paşabahçe içki fabrikasının yerine 300 milyon dolarlık bir yatırımla yedi yıldızlı, bin 500 yataklı, Paşa Sarayı adında bir otel projesi planladıklarını söylemişti.





Ağaoğlu’na teklif etti

Öte yandan Mümin Gökalp’in aracılar vasıtasıyla kapısını çaldığı işadamlarından birisi de Ağaoğlu Grubu’nun patronu Ali Ağaoğlu. Tekel’e ait Paşabahçe arazisinin kendilerine de teklif edildiğini doğrulayan Ağaoğlu, bu konuda dergimize şu açıklamalarda bulundu:



“Burası için geçtiğimiz günlerde bize de teklif gelmiş. Tabii aracılar vasıtasıyla pazarladıkları için direkt bana gelmediler. Gurubumuzda arazi geliştirmesinden sorumlu arkadaşlarla görüşmüşler. Konuyu arkadaşlar bana iletti. Bu arazi, bu kadar para etmez. Zaten ihalesi de oldukça yüksek bir rakamdan geçekleşmişti.”





Özelleştirme bedelini henüz yatırmadı



Peki özelleştirme karanının üzerinden henüz bir yıl bile geçmemişken Paşabahçe içki fabrikası satılabilir mi? Bu soruyu, konunun en önemli tarafı olan ÖİB yetkilerine sorduk. Bunun ÖİB yasası gereği mümkün olamayacağını belirten ÖİB yetkilileri, bu konuda şu bilgileri veriyor:



“As-Asya Gayrimenkul, idaremize 50 bin liralık teminat tutarı haricinde henüz bir bedel yatırmamıştır. Özelleştirme bedelini Kasım 2009’da yatırması gerekirken, ek süre talebinde bulunarak ödemeyi 2010’un Mart ayında yapacağını belirtmiştir. Özelleştirme bedeli olan 303 milyon TL’yi peşin veya taksitle ödeyip ödeyemeyeceği, ödeme tarihi geldiğinde belli olacak.”

