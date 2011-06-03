-TEKEL EYLEMCİLERİ HAKİM KARŞISINDA ANKARA (A.A) - 03.06.2011 - TEKEL işçilerinin 4/C statüsüne geçirilmelerini protesto için 1 Nisan 2010'da düzenlenen eyleme katılan ve CHP İstanbul milletvekili adayı Süleyman Çelebi ve TKP Genel Başkanı Erkan Baş ile çok sayıda sendikacının da arasında bulunduğu 111 kişiye, ''2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet ettikleri'' iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı. Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşma öncesinde, bazı işçi ve memur sendika ve konfederasyonları ile çoğunluğunu TKP'lilerin oluşturduğu bazı siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekili adayları adliye önünde davayı protesto etti. Çoğunluğunu TKP, DİSK ve KESK üyelerinin oluşturduğu protestocular, Ankara Adliyesi önünde sabah saatlerinde toplandı. Çeşitli pankartlar açan grup, sloganlarla hükümeti ve davayı protesto etti. Protestoya yabancı bazı sendikacılar da destek verdi. -''HAKLARIMIZI ÇALANLAR DEĞİL, BİZLER YARGILANMAKTAYIZ''- Davanın sanıkları arasında yer alan DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, ''AKP'nin yıllardır uyguladığı neoliberal politikaları, baskı ve zorla yaşama geçirdiğini, hak taleplerini şiddetle bastırdığını, bununla da yetinmeyerek mahkemeler kurduğunu'' iddia etti. ''AKP'nin emekçilere reva gördüğü güvencesizliğe karşı koydukları için yargılandıklarını'' ileri süren Görgün, ''İdeolojik davrananlar da eşkiyalık yapanlar da hak, hukuk, adalet tanımayarak işçi sınıfını sindirmeye çalışanlar da ortadadır. Ucuz işçilik, ucuz üretim ihtirasıyla iş cinayetlerinin artmasına sebep olanlar, başta işsizlik sigortası birikimlerimiz olmak üzere tüm haklarımızı çalanlar değil, bizler yargılanmaktayız'' diye konuştu. Sanıklardan Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel de ''siyasi iktidarın talimatıyla 111 kişinin yargılandığını'' savundu. Davanın Türkiye'nin iç hukuku ile Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) örgütlenme özgürlüğüne ilişkin sözleşmesine aykırı olduğunu ifade eden Türkel, yargılanmayı gerektirecek bir şey yapmadıklarını söyledi. KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar ise davayla sanıkların değil, TEKEL işçilerinin direnişinin yargılandığını ifade ederek, adaletsizliklere karşı, hak ve özgürlük talebinde bulunanların susturulamayacağını kaydetti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu ise ''TEKEL işçilerini destekleyenler hesap vermeye değil, hesap sormaya gelmişlerdir'' diye konuştu. Alman IG Metall Sendikası temsilcilerinin dağıttığı yazılı açıklamada da ''Sendika eylemlerinin kitlesel davalar açılarak kriminalize edilmesine hayır'' ifadesi kullanıldı. Bu arada, Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Türkel, bazı TEKEL işçileri tarafından protesto edildi. -8 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR- İddianamede, sanıkların ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet ettikleri'' iddiasıyla 3 yıl 6'şar aydan 8'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor. Sanıklar arasında CHP İstanbul milletvekili adayı Süleyman Çelebi, TKP Genel Başkanı Erkan Baş, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, eski KESK genel başkanları İsmail Hakkı Tombul ve Sami Evren gibi çok sayıda sendikacı da bulunuyor.