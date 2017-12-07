AKP’li Pendik Belediyesi 22.00’den sonra alkol satışı yasağını genişletti. Alkollü mekânların ve tekel bayilerinin 22.00’den sonra tamamen kapatılması için esnafa tebligat gönderildi. Esnaf karara tepki göstererek, "Tekel bayilerini yok etmeye çalışıyorlar" dedi.

Birgün'den Mustafa kömüş'ün haberine göre tekel bayilerinin açılış saatini 07.00, kapanış saatini 22.00 olarak belirleyen karar, esnafı zor durumda bıraktı. 22.00’den sonra alkol satması yasak olan tekel bayilerinin bu saatten sonra su, sigara, dondurma gibi ürünleri satması da yasaklanmış oldu. 22.00’de dükkânlarını kapatmak zorunda kalan esnaf maddi kayba uğrarken yurttaş da ihtiyaçlarını alamadığı için zor durumda kaldı.

Cezalar başladı

Pendik’te tekel bayi işleten Hüseyin Demirtaş, zabıtaların dükkânlara ceza kesmeye başladığını belirterek, “Zabıtalarla birkaç kez tartışma yaşadık. Hatta bir keresinde zabıtaya Kartal’da böyle bir uygulama olmadığını söyledim, o da bana dükkânımı kapatıp oraya gitmemi söyledi. Tekel esnafını tamamen yok etmeye çalışıyorlar. Bize normal davranmıyorlar” diye konuştu.

‘Zabıtalar esnafı tehdit ediyor’

Belediye başkanı ile görüşmeye gittiklerini de aktaran Demirtaş, “Başkan bizim yüzümüze bakmıyor. Bize ‘Muhatabınız ben değilim, gidin zabıta müdürüyle konuşun’ dedi. Birçok arkadaşımız tehdit edildi zabıta tarafından. Uğradığımız zararın da haddi hesabı yok. Ruhsatımızda dükkânımızın 01.00’e kadar açık olabileceğine dair ibare var. Ama 22.00’de kapatmamız isteniyor. Zaten uzun süredir para kazanamıyoruz, bir de bunlar olunca iyice zora girdik” dedi.

Halk da karara tepkili

Demirtaş şöyle devam etti: “Yaptırım sadece tekel bayilerine uygulanıyor. Henüz ceza alan restoran görmedim. Hâlbuki oralara da gitti tebligat. Bu duruma alkol kullanan da kullanmayan da tepkili. Çünkü ben sadece alkol satmıyorum, başka şeyler de satıyorum. Dolayısıyla bütün müşteriler karar tepki gösteriyor.”