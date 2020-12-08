Tekel Bayileri Platformu: Alkollü içki satılmaması kararı ideolojik; marketlerde ise çifte standart nedeniyle yasaklandı

Sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Sözcüsü Özgür Aybaş, alkol satışının yasaklanmasının ideolojik olduğunu söylerken, tekel marketler ve zincir marketler arasında yaşanan çifte standardın ardından böyle bir karar alındığını da belirtti.

BBC Türkçe'den Burak Abatay'ın haberine göre; Koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında uygulanan sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonları marketler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Ancak tekel ruhsatı olan işletmeler kapalı.

Hafta sonları temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için marketlerin açık kaldığı vurgulandı. Bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri açık olan market ve bakkallardan alkollü içki alınamayacak.

"Çifte standardın ardından böyle bir karar alındı"

Karar hakkında, BBC Türkçe'ye konuşan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Sözcüsü Aybaş, tekel marketler ve zincir marketler arasında yaşanan çifte standardın ardından böyle bir karar alındığını söyledi.

Aybaş, sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte tekel marketlerin alkol satışına izin verilmediğini ve satış yapan marketlere cezalar kesildiğini ifade etti.

Yaşananların ardından zincir marketlerde satışların gerçekleştiğini ispat ettiklerini, emniyet güçleri ile birlikte gidip tutanak tutturduklarını belirten Aybaş, durumun haksız rekabete sebep olduğunu söyledi.

Birçok meslektaşının CİMER'e ilettiği şikayetlerin ardından Ankara Valiliği'nin böyle bir karar aldığını ifade eden Aybaş, alkol satışının yasaklanmasının ideolojik olduğunu ve yöneticilerin Covid'i bahane ederek özel yaşamlara müdahale ettiğini savundu.