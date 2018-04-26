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Tekel bayileri kepenk kapattı: Bu yasa ile esnaf, iflasın eşiğine geldi

Tekelciler, saat 22.00'da uygulanan alkol satış yasağının 00.00'a kadar uzatılmasını talep ediyor

26 Nisan 2018 17:51

Tekel bayileri saat 22.00'da uygulanan alkol satış yasağının 00.00'a kadar uzatılması talebiyle kepenk kapattı.  Birleşik Esnaflar Derneği Başkanı Hüseyin Ataçer, "5 yıldır uygulanan bu yasanın mağdurları başta Tekel bayileri olmak üzere büfeciler, kuruyemişçiler, bakkal ve şarküterilerdir. Zaten var olan ağır vergi yükü, fonlar ve harçlarla ezilen küçük esnafımız bu yasa ile getirilen yasaklar yüzünden ağır para cezası ile iflasın, yıkımın eşiğine gelmiştir" dedi.

Türkiye'nin bir çok yerinde yapılan kepenk kapatma eylemi ile ilgili olarak Birleşik Esnaflar Derneği Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Tekel bayii sahibi ve çalışanlarından oluşan grup, 2013 yılından beri uygulanan 6487 sayılı kanunla düzenlenen alkollü içeceklerin satışına ve pazarlanmasına ilişkin yasanın geri çekilmesini istedi. "Haksız ceza ve rekabete dur demek için kepenk kapatıyoruz" yazılı pankart ve çeşitli dövizler açan grup, 'Esnafız haklıyız kazanacağız' sloganları attı.

Grup adına Basın açıklamasını Birleşik Esnaflar Derneği Başkanı Hüseyin Ataçer okudu. 

"1 günlük kepenk kapatma eylemimiz başarı ile sürüyor"

Ataçer, "6487 sayılı kanunla düzenlenen alkollü içeceklerin satışına ve pazarlanmasına ilişkin yasa 2013 yılından bu yana uygulanmaktadır. Yasanın uygulanması ile birlikte tekel bayisi esnafımızın yaşadığı baskı ve ağır para cezaları nedeniyle kamuoyu bilgilendirilmek ve yetkili kurumlara sesimizi duyurmak amacıyla tüm Türkiye çapında uyguladığımız ve tarihe altın harflerle yazılacak olan 1 günlük kepenk kapatma eylemimiz başarı ile sürüyor. 5 yıldır uygulanan bu yasanın mağdurları başta Tekel bayileri olmak üzere büfeciler, kuruyemişçiler, bakkal ve şarküterilerdir. Zaten var olan ağır vergi yükü, fonlar ve harçlarla ezilen küçük esnafımız bu yasa ile getirilen yasaklar yüzünden ağır para cezası ile iflasın, yıkımın eşiğine gelmiştir" dedi.

"Alkol yasağının 24/6 saatlerine çekilmesini istiyoruz"

Ataçer talep ve dileklerini ise şöyle sıraladı:

"Alkol yasağının 24/6 saatlerine çekilmesini, kesilen para cezalarının iptal edilmesini ve tahsil edilen para cezalarının yasal faizi ile geri ödenmesini, haksız rekabet koşullarının küçük esnafın lehine düzenlenmesini, fon, harç ve ağır vergi yükünün makul seviyelere çekilmesini, AVM ile zincir marketlerin şehir merkezlerinin dışına çıkarılmasını ve esnaf odalarının bağımsız demokratik olmalarını istiyoruz."

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