Tekel bayileri kepenk kapatıyor: "Uygulanan cezalar, tekel bayilerin kapanmasına neden oluyor"

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP), 26 Nisan günü ülke genelinde kepenk kapatmaya hazırlanıyor. Saat 22.00’den sonra alkol yasağının esnetilmesini isteyen tekel esnafı, bunun yanında büyük marketlerin de 20.00’den sonra satış yapmaması gerektiğini belirtiyor.

BirGün’den Kardelen Koatürk'ün haberinde, TTBP Üyesi Ali Ekber Uçur “Tekel bayilere ciddi anlamda cezai işlem uygulanıyor. 22.00’den sonra sattınız, bir biradan 36-37 bin lira gibi ciddi ceza kesiliyor. Bu uygulanan cezalar, tekel bayilerin belinin bükülmesine ve kapanmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

"Sayımız azaldı"

Yasa çıkarılmadan önce Türkiye genelinde ruhsatlı 200 binin üstünde tekel bayi olduğunu belirten Uçur “Yasa çıkarıldıktan sonra, sayımız 165 bine kadar düştü. Bu yasadan sonra büyük market zincirlerinin sayısının yüzde 15-20 arttı ve bu haksız rekabete neden oluyor. Buna dur demek için harekete geçtik” dedi.



Birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirten Uçur şöyle devam etti: “Özellikle zabıtalardan dolayı birçok sorun yaşıyoruz. 22.00’den sonra sivil şekilde gelip herhangi bir içkiyi isteyip arkadan da kayıt alıp bir şekilde cezai işlem uyguluyorlar. Bu konu benim de başıma birçok dert açtı. Tekel bayimin önünde hala 3-4 kişilik sivil bir zabıta bekliyor. Bu olayların dışında daha önce alkol almış bir müşteriye denk geldiğinizde alkol vermediğinizde hem fiziksel hem de söylemsel anlamda birçok sıkıntı yaşıyoruz, şiddete varan problemlerle karşı karşıya kalıyoruz.”

Tekel bayilere uygulanan cezalara dikkat çeken Ali Ekber Uçur şu ifadeleri kullandı: “Tekel bayilerin ciddi anlamda cezai işlem uygulanıyor 22.00 den sonra sattınız bir biradan 36-37 bin gibi ciddi rakamlarla ceza kesiliyor. Bu uygulanan cezalar cüzi kârla işletilen tekel bayilerin belinin bükülmesine ve kapanmasına neden oluyor. Tekel tekel kapanıyoruz.”

Bu yasadan sonra sahte polislerin oluştuğunu iddia eden Uçur, alkollü içki satarken yakalanan esnafın suça tahrik edildiğini vurguladı.

"Herkes taşın altına elini koymalı"

Yaşadıkları mağduriyetin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyen Ali Ekber Uçur son olarak “Tekel bayi sahipleri olarak uygulanan yasanın değiştirilmesini istiyoruz. 22.00’den sonra alkol satış yasağının 00.00 a kadar uzatılmasını, büyük market zincirlerini alkol ve tütün ürünlerini satışını yasaklanmıyorsa da kapanma saatlerinin 22.00’dan 20.00’e indirilmesini istiyoruz. Mağduriyetlerimizden dolayı 26 Nisan da Türkiye genelinde yapacağımız kepenk kapatma eylemini tüm tekel bayilerinin desteklemesini ‘gün bugündür’ düşüncesiyle herkesin taşın altına elinin koymasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.