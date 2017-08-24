Tekel bayi işletmecisi, işyerinin eski sahibini öldürdü

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Tekel bayi işleten 35 yaşındaki İsmail E., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı dükkanın eski işletmecisi 39 yaşındaki Savaş Güzelgün\'ü tabancayla vurarak öldürdü.

Olay saat 21.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gündoğmuş Sokak\'taki Tekel bayi dükkanının önünde meydana geldi. Tekel bayi dükkanının eski işletmecisi Savaş Güzelgün ile yeni işletmecisi İsmail E. arasında işyerinin devri ile ilgili alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail E. tabancayla 3 el ateş ederek Savaş Güzelgün\'ü yaraladı. İsmail E. olay yerinden kaçarken Savaş Güzelgün ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Güzelgün, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli İsmail E.\'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler olay yerinde 2 adet tabanca buldu, soruşturma sürüyor.

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