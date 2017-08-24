T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekel bayi işletmecisi, işyerinin eski sahibini öldürdü

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Tekel bayi işleten 35 yaşındaki İsmail E

24 Ağustos 2017 02:59

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Tekel bayi işleten 35 yaşındaki İsmail E., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı dükkanın eski işletmecisi 39 yaşındaki Savaş Güzelgün\'ü tabancayla vurarak öldürdü.
Olay saat 21.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gündoğmuş Sokak\'taki Tekel bayi dükkanının önünde meydana geldi. Tekel bayi dükkanının eski işletmecisi Savaş Güzelgün ile yeni işletmecisi İsmail E. arasında işyerinin devri ile ilgili alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail E. tabancayla 3 el ateş ederek Savaş Güzelgün\'ü yaraladı. İsmail E. olay yerinden kaçarken Savaş Güzelgün ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Güzelgün, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüpheli İsmail E.\'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler olay yerinde 2 adet tabanca buldu, soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİR TekelSavaş GüzelgünOlayFevziMahallesi Gündoğmuş Sokak TekelKavgayaSavaş Güzelgün ambulansla Eskişehir OsmangaziESOGÜ Tıp Fakültesi HastanesiGüzelgünPolisEkiplerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24