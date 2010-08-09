TEKEL 84 malını daha özelleştiriyor

T24- Tütün, Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.





İlana göre, 84 taşınmazın özelleştirileceği ihalede geçici teminat tutarı 500 TL 70 bin TL arasında değişiyor. İhaleler, kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu'nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık ya da açık artırma usulü ile de sonuçlandırılabilecek. Teklifler, özelleştirilecek taşınmazlar listesinde 1-20 sıra numaralarında yer alan gayrimenkuller için 24 Ağustos günü saat 10.00'a kadar, 21-41 sıra no'larda yer alan gayrimenkuller için 25 Ağustos günü saat 10.00'a kadar, 42-63 sıra no'larda yer alan gayrimenkuller için 26 Ağustos saat 10.00'a kadar teslim edilecek.



Teklifler, ihale şartları belgesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, Satışa Konu Gayrimenkul Listesi'nde; 1-20 sıra no'larda yer alan gayrimenkuller için 24 Ağustos saat 11.00'den itibaren 21-41 sıra no'larda yer alan gayrimenkuller için 25 Ağustos saat 11:00'den itibaren, 42-63 sıra no'larda yer alan gayrimenkuller için 26 Ağustos 11.00'den itibaren açılacak. İhale konusu varlıklar hakkında hazırlanan İhale Şartnameleri ve Tanıtım Dokümanları TTA Genel Müdürlüğü'nden 100 TL karşılığı temin edilecek.