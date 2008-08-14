Tekbir getiren Şirinler

50 yıl önce Belçikalı Pierre Culliford tarafından yaratılan mavi cüce “Şirinler”, bir zamanlar “gizli komünizm” propagandası yapmakla suçlanırdı. Alman Deutsche Welle radyosu ise Şirinlerin bazı Türk İslami kanallarında 'İslami usulde' yayınlandığını hatırlattı.



Şirinlerin orijinal ismi 'Schtroumpfs'tu. Konuştukları dil ve isimleri bir dil sürçmesi sonucu oluştu. İngilizce ismi “Smurfs” olarak bilinen Şirinler bir dönem komünist propagandası yaptığına dair eleştirilerle de karşılaştı. Şirinlerin komünist olduğu iddiaları ise “Smurf” kelimesinin “kızıl bayrak altında yaşayan küçük adam” anlamına geldiğine dair söylentilerle birlikte şirinlerin yaşam biçimi ile komünist değerlerin arasında paralellik kurmak mümkün.



Orijinalinde ibadethane yok



Komün şeklinde ve maddiyattan uzak yaşamaları, para biriminin olmaması, “Şirinköy”de herhangi bir tapınağın olmaması, herkesin eşit olması ve kolektif çalışmaları, bu tür iddiaların gerçeklik payı taşıdığı söylenebilir.



Gargamel isimli kötü karakterin sadece maddiyat üzerine kurulu yapısı olması ve sürekli Şirinlerin yaşadığı köyü bulmak istemesinin kapitalist ve emperyalist dünyayı temsil ettiği söyleniyor. Kendi şatosunda birlikte yaşadığı ve sağ kolu olan kedisi Azman ise kapitalist dünyanın peşinden gelen ülkeleri sembolize ettiği söyleniyor.



Şirin Baba Cuma'ya gidiyor



1980’lerin en unutulmaz çizgi filmi olarak bilinen Şirinler hakkında farklı söylentilerin yanı sıra farklı bir uyarlaması da var. Şirinler, günümüzde Türkiye’de bazı İslami kanallar aracılığıyla “Müslüman Şirinler”e uyarlandı.



“Mümin Şirinler”de Şirin Baba Cuma namazına gidiyor, “Allah rahatlık versin” gibi replikler kullanılıyor , “laylaylaylay” nağmeleri de “La ilahe illallah, Allahü ekber”e yani tekbire dönüşüyor.



Bundan 3 yıl önce Kanal7'de yayınlanan Şirinler'in İslami versiyonu o dönemde yine haber olmuştu.